Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,59 puan artışla günü 11.468,07 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 165,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselişi yüzde 4,93 ile madencilik sektörü kaydederken, en çok gerileyen ise yüzde 4,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Endeks, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesine dair haber akışıyla güne pozitif başladı. Gün içinde en yüksek 11.540,66 puanı gören BIST 100, gün boyu devam eden alımlarla kapanışı yükselişle yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray’da Trump ile gerçekleştireceği görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun gündeme geleceğini ifade etti.

Trump ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ayrıca ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve cari denge verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.