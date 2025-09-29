Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, filosunda yer alan Boeing 737 MAX tipi uçaklarla ilgili, 36 adet Boeing 737 MAX uçağının emniyetli bir şekilde operasyonlarını sürdürdüğünü söyledi.

150 ADET YENİ UÇAK İÇİN DEV ANLAŞMA

THY, geçtiğimiz günlerde Boeing ile önemli bir alım anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşmaya göre, 100’ü kesin ve 50’si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 MAX tipi uçak filoya dahil edilecek.

Kamuoyunda Boeing 737 MAX uçaklarının güvenliği zaman zaman tartışma konusu olsa da, THY yönetimi mevcut uçakların tümünün emniyetli şekilde uçuş yaptığını savundu. Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, “THY ailesi içerisinde toplam 36 adet Boeing 737 MAX tipi uçağımız bulunmakta ve bu uçaklar emniyetli bir şekilde uçmaktadır” ifadelerine yer verdi.

BOEING’İN DÜNYA GENELİNDEKİ PERFORMANSI

Boeing 2024 ve 2025 yıllarında dünya genelinde toplam 545 adet 737 MAX tipi uçak teslim etti. Aynı dönemde üretici firma 793 adet yeni sipariş aldı. Boeing 737 MAX’ın küresel pazarda hâlâ yüksek talep görüyor.

THY’NİN FİLO HEDEFLERİ

Türk Hava Yolları, filoya katılacak yeni uçaklarla birlikte hem iç hatlarda hem de dış hatlarda kapasitesini artırmayı hedefliyor. Boeing 737 MAX uçakları, yakıt verimliliği ve uzun menziliyle dikkat çekiyor. Bu özelliklerin, THY’nin maliyet avantajı sağlamasında ve yolculara daha geniş uçuş ağı sunmasında önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.