BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
Yayınlanma:
Elektrikli iX3 modelinin lansmanıyla BMW, küresel pazarları fethetmesi beklenen yeni teknolojilerini sergiledi. Ancak araçtaki performans ve yeni bilgi-eğlence sisteminin gölgesinde kalan logoda, göze çarpmayan bir değişiklik vardı. Evet, BMW logosu.
Bavyera'nın renklerini simgeleyen beyaz-mavi kısım artık doğrudan siyah halkaya çarpıyor.
Tasarımcıların neleri farklı yaptığı, ancak mevcut BMW logosuyla doğrudan karşılaştırıldığında anlaşılıyor. Bavyera renklerini simgeleyen beyaz-mavi kısım artık doğrudan siyah halkaya çarpıyor.
Mevcut modellerle karşılaştırıldığında, iç krom halka (aşağıda resmedilmiştir) ve logodaki mavi ve beyaz renkleri ayıran krom çizgiler ortadan kalkmıştır.
Eski logonun bir örneği, mevcut 3 Serisi'nin direksiyonunda yer almaktadır.
