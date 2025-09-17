BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:

Elektrikli iX3 modelinin lansmanıyla BMW, küresel pazarları fethetmesi beklenen yeni teknolojilerini sergiledi. Ancak araçtaki performans ve yeni bilgi-eğlence sisteminin gölgesinde kalan logoda, göze çarpmayan bir değişiklik vardı. Evet, BMW logosu.