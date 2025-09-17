BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:

BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
Elektrikli iX3 modelinin lansmanıyla BMW, küresel pazarları fethetmesi beklenen yeni teknolojilerini sergiledi. Ancak araçtaki performans ve yeni bilgi-eğlence sisteminin gölgesinde kalan logoda, göze çarpmayan bir değişiklik vardı. Evet, BMW logosu.

Bavyera'nın renklerini simgeleyen beyaz-mavi kısım artık doğrudan siyah halkaya çarpıyor.

Tasarımcıların neleri farklı yaptığı, ancak mevcut BMW logosuyla doğrudan karşılaştırıldığında anlaşılıyor. Bavyera renklerini simgeleyen beyaz-mavi kısım artık doğrudan siyah halkaya çarpıyor.

screenshot-2025-09-12-at-13-07-09.png

Mevcut modellerle karşılaştırıldığında, iç krom halka (aşağıda resmedilmiştir) ve logodaki mavi ve beyaz renkleri ayıran krom çizgiler ortadan kalkmıştır.

screenshot-2025-09-12-at-13-06-37.png

Eski logonun bir örneği, mevcut 3 Serisi'nin direksiyonunda yer almaktadır.

