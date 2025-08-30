Bitiren meslek sahibi oluyor: 150 yerde başlayacak

Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni dönem hazırlıkları tamamlandı.

2025-2026 eğitim dönemi için ders zilinin çalmasına sayılı günler kala İstanbullular, 1 Eylül günü saat 10.00’dan itibaren Enstitü İstanbul İSMEK’in internet sitesi üzerinden ve İBB’nin İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden başvurularını yapacak.

150 YERDE BAŞLAYACAK

İSMEK'te ilk ders zili 2025-2026 dönemi için 15 Eylül’de çalacak.

Her yaştan, her kesimden ve her meslek grubundan İstanbullunun eğitim ihtiyacına geniş yelpazede yanıt veren Enstitü İstanbul İSMEK, yeni dönemde 4 yeni uzmanlık okulunu hizmete açıyor.

“Gastronomi ve Mutfak Sanatları” alanında: Arnavutköy Fırıncılık ve Pastacılık Okulu

“Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi” alanında: Arnavutköy Moda Okulu

“Bilişim Teknolojileri” alanında: Şişli Yapay Zekâ ve Yenilikçi Teknolojiler Okulu

“Müzik ve Gösteri Sanatları” alanında: Ümraniye Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu

Yeni okullarla birlikte, Enstitü İstanbul İSMEK toplam 22 uzmanlık okulu ile ileri düzeyde sanat ve meslek eğitimleri sunacak.

BİTİREN MESLEK SAHİBİ OLUYOR

Katılımcıların ürünlerini satışa çıkarıp kazanç sağlayabilecekleri Müze Gazhane Dükkân İstanbul satış ofisi, yeni dönemde hizmete açılacak. 2024-2025 döneminde ise Şişhane ve Süleymaniye’deki iki satış merkezi hizmete sunulmuştu.

Katılımcılar bu merkezler sayesinde, eğitimlerde öğrendikleriyle ürettiklerini gelire dönüştürebiliyor.

2025-2026 döneminde hayata geçirilecek Tasarım ve Üretim Atölyeleri, eğitim sürecinde edinilen bilgi ve becerilerin özgün ürünlere dönüşmesini sağlayarak hem mesleki gelişimi destekleyecek hem de toplumsal fayda yaratacak. Kadın istihdamını ve sosyal adaleti destekleyen bu yeni model, nitelikli üretime de öncülük edecek. Atölyelerden yararlanabilmek için katılımcıların, Enstitü İstanbul İSMEK’te ilgili alandaki en az 1 temel ve 1 ileri seviye programdan başarı ile mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca, vergi muafiyet belgesine sahip olan adaylar, eğitmen gözetiminde ürettikleri özgün ürünleri Enstitü satış mağazalarında satışa sunarak gelir elde edebilecek.

“YENİ DÖNEME YENİ PROGRAMLAR”

Yeni dönemde Enstitü İstanbul İSMEK; Mesleki ve Teknik, Kişisel Gelişim, Güzel Sanatlar ile El Sanatları ve Zanaat olmak üzere 4 ana dalda eğitim vermeye devam edecek. İstanbulluların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen eğitim içerikleriyle birlikte, program yelpazesi yeni alanlarla genişletilecek. Bilişim teknolojilerinden gastronomi ve mutfak sanatlarına, çocuk gelişiminden moda ve tekstil teknolojisine, robotik ve yapay zekâdan sahne ve gösteri sanatlarına kadar birçok alanda 1500’ü aşkın programda ücretsiz eğitim hizmeti sunulacak.

“UZAKTAN EĞİTİMDE 450’Yİ AŞKIN PROGRAM”

2025-2026 eğitim dönemine, video tabanlı (asenkron) 340 programla 1 Ağustos’ta başlayan Uzaktan Eğitim Merkezi’nde, 1 Eylül itibarıyla canlı (senkron) eğitimlere başvurular alınacak. Katılımcılar, kendi ortamlarında ve kendi öğrenme hızlarında eğitim alma imkânına sahip olacak. Yeni dönemde 450’den fazla eşzamanlı/eşzamansız programda eğitim verilecek. Uzaktan eğitimde ayrıca, Yapay Zeka Okulu programları da senkron ve asenkron şekilde desteklenecek.

Uzaktan eğitimde öne çıkan programlar arasında, "Z Brush 1", "Glütensiz Mutfak: Tatlılar", "Gezi ve Tatilde Türk İşaret Dilli", "Canva ile Web Sayfası Hazırlama", "Coğrafi İşaretli Simit Çeşitleri" yer alacak.