Bitcoin sert düştü!

Ağustos ayında tarihi zirvesini gören Bitcoin, Fed’in faiz politikalarına dair belirsizliklerle birlikte son altı haftanın en düşük seviyesine indi. Ethereum ise 4 yıl sonra yani 2021'den bu yana ilk kez rekor kırdı.

Kripto para piyasasının öncü dijital varlığı Bitcoin, 14 Ağustos'ta ulaştığı 124.480 dolarlık tarihi seviyenin ardından sert bir düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi mesajlarının piyasada yeniden değerlendirilmesiyle birlikte Bitcoin, 111.096 dolar seviyelerine kadar gerileyerek son altı haftanın en düşük değerini gördü.

Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen Bitcoin, saat 15.37 itibarıyla 111.449,7 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

ETHEREUM'DAN 4 YIL ARADAN SONRA YENİ ZİRVE

Bitcoin düşüş eğiliminde ilerlerken, piyasanın bir diğer büyük oyuncusu Ethereum (ETH) ise yatırımcılarını sevindiren bir performans sergiledi. Pazar günü 4.954,81 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerine çıkan Ethereum, 2021 yılından bu yana ilk kez yeni bir rekora imza atmış oldu.

Yeni tarihi zirvesinin ardından Ethereum, bugün sabah saatlerinde 4.733,76 dolar seviyesinde işlem gördü. Saat 15.37 itibarıyla ise ETH, 4.614,32 dolar bandında işlem görüyor.

PİYASADA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Kripto para piyasalarındaki dalgalanma, Fed’in faiz indirimine yönelik net bir yol haritası sunmamasıyla doğrudan bağlantılı. Özellikle Bitcoin tarafında yaşanan düşüşün, yatırımcıların risk algısını yeniden gözden geçirmelerine yol açtığı belirtiliyor.

Buna karşılık, Ethereum’un son dönemde artan kullanım alanları ve kurumsal ilgi sayesinde fiyatını güçlendirmeyi sürdürdürüyor.