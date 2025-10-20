Bir sigara grubuna daha zam geldi! 105 lira oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi! 105 lira oldu
Yayınlanma:
Sigaraya zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Sigara fiyatlarındaki zam furyası hızını kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda sigara grubuna gelen zamları peş peşe duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba daha zam geldiğini açıkladı.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışlarının 16 Ekim’de yürürlüğe girmesinin sonrasında CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

TBYD Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco ürünlerine de zam geldiğini duyurdu.

thumbs-b-c-ca3bb8010a907f5c8735ba051092240e.jpg

Sigaraya zam yağmuru başladı! Peş peşe açıkladıSigaraya zam yağmuru başladı! Peş peşe açıkladı

EN PAHALISI 105 TL OLDU

21 Ekim'den itibaren grubun en ucuz sigarası 88 TL'ye en pahalı sigarası ise 105 TL'ye satılacak.

Son artışlarla birlikte Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle şekillendi:

  • PM Grubu: 95 TL – 105 TL
  • JTİ Grubu: 90 TL – 105 TL
  • CB Grubu: 90 TL
  • TT Grubu: 82 TL – 100 TL
  • BAT Grubu: 90 TL – 105 TL
  • Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Ekonomi
Ekonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttı
Ekonomide kara rapor! Enflasyon beklentisi 7 puan birden arttı
Yatırımcıların gözü bu hisselerde! Getiri potansiyeli en yüksek 10 hisse belli oldu!
Yatırımcıların gözü bu hisselerde! Getiri potansiyeli en yüksek 10 hisse belli oldu!