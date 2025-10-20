Bir sigara grubuna daha zam geldi! 105 lira oldu
Yayınlanma:
Sigaraya zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.
Sigara fiyatlarındaki zam furyası hızını kesmeden sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde çok sayıda sigara grubuna gelen zamları peş peşe duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba daha zam geldiğini açıkladı.
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM
Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışlarının 16 Ekim’de yürürlüğe girmesinin sonrasında CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.
TBYD Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco ürünlerine de zam geldiğini duyurdu.
EN PAHALISI 105 TL OLDU
21 Ekim'den itibaren grubun en ucuz sigarası 88 TL'ye en pahalı sigarası ise 105 TL'ye satılacak.
Son artışlarla birlikte Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle şekillendi:
- PM Grubu: 95 TL – 105 TL
- JTİ Grubu: 90 TL – 105 TL
- CB Grubu: 90 TL
- TT Grubu: 82 TL – 100 TL
- BAT Grubu: 90 TL – 105 TL
- Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL