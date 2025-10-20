Bir sigara grubuna daha zam geldi! 105 lira oldu

Sigara fiyatlarındaki zam furyası hızını kesmeden sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde çok sayıda sigara grubuna gelen zamları peş peşe duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir gruba daha zam geldiğini açıkladı.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışlarının 16 Ekim’de yürürlüğe girmesinin sonrasında CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

TBYD Erol Dündar, sosyal medya hesabından Imperial Tobacco ürünlerine de zam geldiğini duyurdu.

EN PAHALISI 105 TL OLDU

21 Ekim'den itibaren grubun en ucuz sigarası 88 TL'ye en pahalı sigarası ise 105 TL'ye satılacak.

Son artışlarla birlikte Türkiye genelinde ortalama fiyatlar şöyle şekillendi: