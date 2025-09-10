Bir gecede felaketi yaşadılar: Milyonlarca lira yok oldu!

Bir gecede felaketi yaşadılar: Milyonlarca lira yok oldu!
Yayınlanma:
Isparta’da gece yarısı etkili olan dolu yağışı, Gelendost ve Eğirdir’in Barla köyünde elma üreticilerini ağır zarara uğratırken, 4 bin 200 ton elmanın kullanılamaz hale geldiği ve toplam zararın 170 milyon TL’yi bulduğu açıklandı.

Isparta’da pazar gecesi etkili olan şiddetli dolu yağışı, elma bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Eğirdir’in Barla köyü ve Gelendost ilçesinde bahçelerin üzerindeki filelerin ağırlığa dayanamayıp yırtılması sonucu ürünler zarar gördü.

Resim

Resim

ZARAR 170 MİLYON TL!

Yapılan ilk incelemelere göre, 3 bin 200 dekar alan Gelendost’ta, bin 500 dekar alan ise Barla köyünde olmak üzere toplam 4 bin 200 ton elma kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki toplam zararın 170 milyon TL olduğu bildirildi.

Resim

"ÇİFTÇİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK”

Isparta Valisi Abdullah Erin, afetin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Erin, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

“Gelendost ilçemiz ve çevresinde yaklaşık 3.200 dekar, Barla Köyümüz ve çevresinde ise yaklaşık 1.500 dekar alanda bulunan elma bahçelerimiz maalesef büyük zarar görmüştür. Zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.”

Vali Erin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini, hazırlanan raporun kısa sürede Bakanlığa iletileceğini söyledi.

Sigorta konusuna da dikkat çeken Erin, “Afetlere karşı çiftçilerimizin Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübe ederek yaşadık. Dolu afetinden etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden memleketimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum,” dedi.

abdullaherin.jpg

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Ekonomi
Araştırma ortaya çıkardı: Türkiye'de tasarruf böyle yapıldı
Türkiye'de tasarruf böyle yapıldı!
Yatırımcısına kazandıracak hisseler belli oldu
Yatırımcısına kazandıracak hisseler belli oldu
Bir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değişti
Bir zam daha yolda! Taksi, dolmuş ve servis araçlarında sistem değişti