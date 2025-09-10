Bir gecede felaketi yaşadılar: Milyonlarca lira yok oldu!
Isparta’da pazar gecesi etkili olan şiddetli dolu yağışı, elma bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Özellikle Eğirdir’in Barla köyü ve Gelendost ilçesinde bahçelerin üzerindeki filelerin ağırlığa dayanamayıp yırtılması sonucu ürünler zarar gördü.
ZARAR 170 MİLYON TL!
Yapılan ilk incelemelere göre, 3 bin 200 dekar alan Gelendost’ta, bin 500 dekar alan ise Barla köyünde olmak üzere toplam 4 bin 200 ton elma kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki toplam zararın 170 milyon TL olduğu bildirildi.
"ÇİFTÇİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK”
Isparta Valisi Abdullah Erin, afetin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Erin, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
“Gelendost ilçemiz ve çevresinde yaklaşık 3.200 dekar, Barla Köyümüz ve çevresinde ise yaklaşık 1.500 dekar alanda bulunan elma bahçelerimiz maalesef büyük zarar görmüştür. Zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.”
Vali Erin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini, hazırlanan raporun kısa sürede Bakanlığa iletileceğini söyledi.
Sigorta konusuna da dikkat çeken Erin, “Afetlere karşı çiftçilerimizin Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübe ederek yaşadık. Dolu afetinden etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden memleketimizi her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum,” dedi.