Bir ayda asgari ücretten fazla kazandırıyor! Sadece doğru bankayı bulmak lazım

Merkez Bankası 24 Temmuz'da faiz indirimine gitti. Bu karar sonrası mevduat faizleri de düşüşe geçti. Bankaya para yatıran bu anlamda kazançları önceki aylara göre gerilese de halen hatırı sayılır bir kazanç sağlanıyor.

Son verilere göre, 750 bin lirasını bankaya yatıran bir kişinin, 32 günlük vadede elde ettiği gelir yaklaşık 24 bin TL’ye ulaşıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ GERİLEDİ, GETİRİLER MERAK KONUSU

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte piyasalar yeniden hareketlenmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında yapılan 300 baz puanlık faiz indirimi, bankaların mevduat faiz oranlarında da gerilemeye neden oldu. Bu durum, yatırımcıların “Banka faizi ne kadar kazandırıyor?” sorusunu sıkça gündeme getirdi.

FAİZLER DAHA DA DÜŞEBİLİR

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonuna dair önemli tahminlerde bulundu. Aran'a göre, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 28,5 ile 29,5 bandında seyretmesi bekleniyor. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yılın geri kalanında 800 baz puan daha faiz indirimi yapabileceğini ve politika faizinin %35 seviyesine kadar çekilebileceğini ifade etti.

Reel faizlerin pozitife döneceğini belirten Aran, sanayideki yavaşlama ve rezerv artışı sayesinde TCMB'nin faiz indirimi için hareket alanı bulunduğunu vurguladı.

BANKALARDA GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI – AĞUSTOS 2025

26 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en yüksek faiz oranları şu şekilde sıralanıyor:

Akbank: %45,00

Denizbank: %45,00

Vakıfbank: %44,50

Ziraat Bankası: %44,00

Getir Finans: %44,00

Yapı Kredi: %43,50

Alternatif Bank: %43,50

Odea Bank: %42,50

ING Bank: %41,50

TEB: %41,50

Not: Faiz oranları, bankaların resmi internet sitelerinde yayımlanan verilere göre alınmıştır ve güncelliğini kaybedebilir.

32 GÜNLÜK MEVDUATTA 500 BİN, 750 BİN VE 1 MİLYON TL NE KADAR KAZANDIRIR?

Yüzde 45’e varan faiz oranları baz alınarak yapılan 32 günlük vadeli mevduat hesaplamasında, net getiriler şu şekilde oluştu:

500 bin TL yatıran: 16.274 TL kazanç

750 bin TL yatıran: 24.411 TL kazanç

1 milyon TL yatıran: 32.548 TL kazanç

Bu verilere göre, 750 bin TL’sini bankaya yatıran bir yatırımcı, sadece 32 günde yaklaşık 24 bin TL getiri elde ediyor. Bu kazanç, güncel asgari ücretin üstünde bir aylık gelir anlamına geliyor.