BES'e bedelli askerlik ve hac ayarı!

OVP'de BES ile ilgili önemli bir düzenleme yer aldı. BES'ten çekim hakkına bazı istisnai durumlar getirildi.

Orta Vadeli Program’da yer alan düzenlemeyle BES’te kısmi çekim hakkı genişletildi. Bedelli askerlik ve hac için de kullanılabilecek bu hak sayesinde, katılımcılar paralarının bir kısmını çekseler de hak kaybı yaşamayacak.

HAC VE BEDELLİ ASKERLİK

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan düzenlemeye göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) evlilik, eğitim, konut alımı ve doğal afetler için geçerli olan kısmi çekim hakkı, bedelli askerlik ve hac için de uygulanacak.

Söz konusu yeni düzenlemeyle askere gidecek veya hacca gitmek isteyenler, BES’te biriktirdikleri paranın bir bölümünü çekebilecek ve hak kaybı yaşamadan tasarruflarına kaldıkları yerden devam edebilecek.
BES'e katılım teşvik edilecek

Öte yandan, yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar da devreye sokulacak.

OVP'de yer alan yeni düzenlemelerden biri de yatırım fonlu birikimli hayat sigortalarının yaygınlaştırılması oldu. Bu düzenleme ile sigorta sahipleri, birikimlerini hangi fonlarda değerlendireceklerine kendileri karar verebilecek ve maluliyet ya da ölüm halinde tazminat haklarını koruyacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

