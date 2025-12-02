Beraberlik sahada 2, borsada 4 puandan etti

Beraberlik sahada 2, borsada 4 puandan etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe derbide sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasının ardından Borsa İstanbul'da yüzde 4 değer kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbide kazanan çıkmadı. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray karşısında, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta iki puan bıraktı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandalFenerbahçe Galatasaray derbisinde skandal üstüne skandal

Hafta sonu oynanan ve nefesleri kesen derbinin finansal yansımaları, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da hissedildi. Sahasında ezeli rakibiyle berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremeyen Fenerbahçe, yatırımcısını üzdü. Yeşil sahadaki 1 puanlık kayıp, borsada yüzde 4'ü aşan bir erimeye dönüştü.

FENERBAHÇE YATIRIMCISI KAYIPTA

2021/11/15/borsa-istanbul.jpg

Liderlik fırsatını kaçıran Fenerbahçe’nin hisseleri, açılışla birlikte satış baskısı yedi. Hisseler yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 10,60 TL seviyelerine kadar geriledi.

LİDERLİĞİ KORUYAN GALATASARAY'DA SINIRLI DÜŞÜŞ

2023/03/15/borsa.jpg

Zorlu Kadıköy deplasmanından istediği sonucu alarak dönen ve liderliğini muhafaza eden Galatasaray’ın hisselerinde de kısmi bir geri çekilme gözlemlendi. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri yüzde 0,77 oranında değer kaybederek 1,20 TL seviyesinden işlem gördü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Ekonomi
Eski kaleci Emrullah Şalk gözaltına alındı
Eski kaleci Emrullah Şalk gözaltına alındı
İstanbul'un zam şampiyonu açıklandı
İstanbul'un zam şampiyonu açıklandı