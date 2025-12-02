Beraberlik sahada 2, borsada 4 puandan etti

Trendyol Süper Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbide kazanan çıkmadı. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray karşısında, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta iki puan bıraktı.

Hafta sonu oynanan ve nefesleri kesen derbinin finansal yansımaları, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da hissedildi. Sahasında ezeli rakibiyle berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremeyen Fenerbahçe, yatırımcısını üzdü. Yeşil sahadaki 1 puanlık kayıp, borsada yüzde 4'ü aşan bir erimeye dönüştü.

FENERBAHÇE YATIRIMCISI KAYIPTA

Liderlik fırsatını kaçıran Fenerbahçe’nin hisseleri, açılışla birlikte satış baskısı yedi. Hisseler yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 10,60 TL seviyelerine kadar geriledi.

LİDERLİĞİ KORUYAN GALATASARAY'DA SINIRLI DÜŞÜŞ

Zorlu Kadıköy deplasmanından istediği sonucu alarak dönen ve liderliğini muhafaza eden Galatasaray’ın hisselerinde de kısmi bir geri çekilme gözlemlendi. Sarı-kırmızılı kulübün hisseleri yüzde 0,77 oranında değer kaybederek 1,20 TL seviyesinden işlem gördü.