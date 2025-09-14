Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

LPG, motorin ve benzin fiyatları zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Motorin fiyatlarına 2 lira 5 kuruş zam yapıldı. İstanbul’da litresi 52 lira 21 kuruş olan motorin, artış sonrası 54 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti. Brent petrol fiyatları son günlerde düşüş eğilimine girdi. Bu düşüşle birlikte akaryakıta indirim gelip gelmeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor.

Peki, 14 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 14 Eylül 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.39 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

Brent petrol fiyatları aşağı döndü: Akaryakıtı etkiler mi?Brent petrol fiyatları aşağı döndü: Akaryakıtı etkiler mi?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.87 TL

Motorin litre fiyatı: 54.24 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

akaryakit.jpg

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.86 TL

Motorin litre fiyatı: 55.37 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.20 TL

Motorin litre fiyatı: 55.70 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

