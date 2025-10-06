Benzin ne kadar oldu?

Yayınlanma:
Akaryakıtta güncel tabela araştırılıyor. Zam ya da indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? Motorine indirim mi geldi? İşte akaryakıtta güncel tabela...

Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları, özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel petrol piyasasındaki değişimler ve vergi düzenlemeleri gibi unsurlardan etkilendiği için araç sahipleri tarafından yakından izleniyor. Bu etkenler, pompa tabelalarındaki rakamların şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

ZAM GELDİ

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı. Böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişti.

EN SON 4 EYLÜL'DE ZAM GELMİŞTİ

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Motorine gelen zamdan önce 27 Ağustos'ta benzine 1,21 TL zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI

6 Ekim 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası) akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) akaryakıt fiyatları

Benzin: 53.13 TL

Motorin: 54.35 TL

LPG: 27.08 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.60 TL

Motorin litre fiyatı: 55.81 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

