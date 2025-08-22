Belediye müjdeyi duyurdu: 5 Eylül'de bitiyor

Yayınlanma:
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla üreticilere yüzde 75 belediye katkılı marul fidesi desteği veriyor.

Tarımsal potansiyeli artırmak ve çiftçinin omuzundaki yükü hafifletmek için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 75 belediye katkılı marul fidesi desteği sağlıyor.

Çiftçiler bu destekten yararlanmak için 5 Eylül’e kadar başvuruda bulanabilecekler.

“Çiftçimiz üretecek, Balıkesir’imiz kazanacak” sloganıyla kent tarımını Türkiye çapında bir model haline getirme hedefliyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sera üreticilerinin üretim maliyetini azaltmak amacıyla yüzde 75 belediye katkılı marul fidesi desteğini başlatıyor.

Destekle çiftçinin elinin güçlendirilmesi, üretim kalitesinin de arttırılması amaçlanıyor.

fide.jpg

SON BAŞVURU TARİHİ 5 EYLÜL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılacak marul fidesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgelerinde seracılık yaptığının gözükmesi gerekiyor.

Bu şartı sağlayan üreticiler, 'https://basvuru.balikesir.bel.tr/Fide' adresinden 05 Eylül 2025 tarihi saat 17.00’ye kadar bilgi alıp başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kaynak:ANKA

