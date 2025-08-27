BDDK'dan banka dışı şirketlere düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşların faaliyetlerini düzenlemeye yönelik bazı yeni adımlar attı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, söz konusu şirketlerin faaliyet kapsamlarının genişletilmesi ve süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlandı.

FİNANSAL ŞİRKETLER İÇİN KATILIM ESASLI MODEL

"Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, bu şirketlerin katılım finansmanı ilkesine göre faaliyet göstermelerinin önü açıldı.

Düzenleme ile birlikte;

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri artık faizsiz (katılım esaslı) finansman modeliyle de çalışabilecek.

Bu şirketler, sadece kredi ve finans kuruluşlarına ortak olabilecek ya da şirket kurabilecek. Yani faaliyet alanları daha net sınırlandırıldı.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE YÖNELİK YENİ KURALLAR

"Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, katılım esasına göre faaliyet gösterecek varlık yönetim şirketlerine dair yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda, şirketlerin bilgi sistemlerinin bağımsız denetimden geçmesi artık zorunlu hale geldi.

Ellerinde tuttukları şirket hisselerini, en fazla 3 yıl içinde elden çıkarmaları gerekiyor.

Ayrıca, bu şirketlerin kuracakları ya da ortak olacakları iştiraklerin yalnızca kredi ve finans kuruluşlarıyla sınırlı olacağı hükme bağlandı.

ALACAK DEVİRLERİNE SIKI DENETİM GELİYOR

BDDK’nın düzenlemesine göre, denetimine tabi kaynak kuruluşların, hâkim oldukları ya da kendilerini kontrol eden varlık yönetim şirketlerine alacak devrini ihale yöntemi dışında gerçekleştirmeleri yasaklandı.

Aynı zamanda, takibe alınmamış alacaklar arasında yer alan ve gecikme süresi 60 günün altında olan borçların varlık yönetim şirketlerine devredilmesine de sınırlama getirildi.

TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN İLETİŞİM SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Finansal tüketicilerin korunması amacıyla, varlık yönetim şirketlerinin borçlularla iletişime geçebileceği zaman dilimleri yeniden düzenlendi. Bu sayede, müşteriyle yapılan görüşmelerin belirli gün ve saat aralıklarında gerçekleştirilmesi güvence altına alındı.