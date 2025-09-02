Başvuran emekliye 35 bin yatacak: TÜİK açıklaması bekleniyor

Başvuran emekliye 35 bin yatacak: TÜİK açıklaması bekleniyor
Yayınlanma:
Bankalar emekli maaşlarını taşımak için promosyon rekabetinde bir sonraki seviyeyey hazırlanıyor. Ek ödüllerle toplamda 28 bin 500 TL’ye varan fırsatlar sunan bankalar yıl sonu enflasyon verisine göre promosyon ödemelerini yükseltmeye hazırlanırken başvuran emekliye 35 bin yatacak. Emeklinin yıl sonundaki alacağı tutarı belirleyecek enflasyon verisi için TÜİK açıklaması bekleniyor.

Bankalar emekli maaşlarını kendi bünyesine çekmek için emeklileri cezbedecek tutarlar konusunda adeta yarışa girdi. Beklediği zamlı maaşları bir türlü göremeyen emekliler için ise banka promosyonları ikramiye gibi geldi.

Eylül ayıyla birlikte yılın son çeyreğine girilmesinin ardından bankalar emeklileri çekmek için adeta vites yükseltti. Temmuz ayında maaş zammı sonrası yeni arayışlara giren emekliler için bankalar kampanyalarını güncelledi.

BAŞVURAN EMEKLİYE 35 BİN YATACAK

Önceden yalnızca bir banka 27 bin TL seviyesinde ödeme yaparken, bugün birçok banka bu rakama yaklaşan ya da geçen promosyonlar sunmaya başladı.

Özel bankalardan biri, 30 Eylül 2025’e kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyonun yanı sıra, ek ödüllerle toplamda 28 bin 500 TL’ye varan fırsatlar sunarken ayrıca yakınını getiren emekliler için de kişi başı 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ek kazanç imkânı sağlıyor.

Banka promosyonlarına ek ödeme için şartlar artarken yıl sonu için promosyon hazırlıklarının 30 ila 35 bin TL olduğu ortaya çıktı. Belirlenecek tutara göre; banka promosyonuna başvuran emekliye 35 bin TL yatacak.

TÜİK AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıkladığı enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında. Piyasa beklentisi ise yüzde 29’a yakın seyrediyor. Uzmanlara göre, bu oranlar ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 7 ila yüzde 10 arasında zam yapılabileceğini gösteriyor. Böyle bir senaryoda, promosyonların 30 bin TL seviyesini görmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Şu anda 27 bin TL seviyesinde olan promosyonlar, ek ödüllerle 28 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Yıl sonu enflasyon oranlarına bağlı olarak ocak ayında promosyonların 30 bin TL’yi aşması bekleniyor.

Ancak uzmanlara göre, emeklilerin banka seçiminde sadece rakamlara değil, uzun vadede fayda sağlayacak hizmetlere de dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre, Eylül ayı içinde promosyon tutarlarının da 35 bin TL seviyesine ulaşabileceğine dair iddialar gündeme geliyor. Bankaları promosyon rekabetinin artırmasıyla bu rakamın yakın zamanda gerçeğe dönüşebileceği ifade ediliyor.

PROMOSYON İÇİN HANGİ BANKA, NASIL SEÇİLMELİ?

Uzmanlar, emeklilerin yalnızca promosyon miktarına odaklanmamaları gerektiğini vurguluyor. Bankaların sunduğu ek hizmetler, dijital kolaylıklar, kredi imkanları ve kampanyaların da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Maaşı karşılığında kredi kullanan emeklilerin banka değiştiremeyeceği, bu nedenle sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

