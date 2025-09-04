Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi maliyetleri giderek ağırlaşıyor. Bankaların güncel faiz oranları yüzde 2,77 ile yüzde 4,29 arasında değişirken, 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullananların aylık taksitleri 57 bin TL’den başlıyor ve 86 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Konut kredilerinde yükselen maliyetler, ev alma planı yapan vatandaşların bütçelerini zorluyor. Uzmanlara göre faizlerin bu seviyede kalması, gayrimenkul piyasasında talebi düşürebilir.
İŞTE BANKA BANKA 2 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ
AnadoluBank
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık: 86 bin 358 TL
Toplam: 10 miyon 386 bin 366 TL
*****
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık: 61 bin 595 TL
Toplam: 7 miyon 411 bin 438 TL
*****
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık: 77 bin 067 TL
Toplam: 9 miyon 271 bin 776 TL
*****
QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 2,90
Aylık: 59 bin 940 TL
Toplam: 7 miyon 192 bin 839 TL
*****
ING
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık: 75 bin 724 TL
Toplam: 9 miyon 113 bin 667 TL
*****
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık: 59 bin 757 TL
Toplam: 7 miyon 206 bin 609 TL
*****
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 3,58
Aylık: 72 bin 667 TL
Toplam: 8 miyon 749 bin 634 TL
*****
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık: 59 bin 025 TL
Toplam: 7 miyon 113 bin 431 TL
*****
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 3,34
Aylık: 68 bin 121 TL
Toplam: 8 miyon 197 bin 831 TL
*****
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: Yüzde 2,77
Aylık: 57 bin 568 TL
Toplam: 6 miyon 937 bin 845 TL
*****
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık: 65 bin 308 TL
Toplam: 7 miyon 860 bin 681 TL
*****
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık: 63 bin 445 TL
Toplam: 7 miyon 631 bin 815 TL
*****
Vakıf Katılım
Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık: 57 bin 932 TL
Toplam: 6 miyon 978 bin 856 TL
*****
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık: 61 bin 964 TL
Toplam: 7 miyon 472 bin 437 TL
*****
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık: 61 bin 964 TL
Toplam: 7 miyon 472 bin 437 TL
*****
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık: 57 bin 932 TL
Toplam: 6 miyon 983 bin 431 TL
*****
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık: 61 bin 595 TL
Toplam: 7 miyon 420 bin 012 TL