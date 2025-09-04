Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut kredisi maliyetleri giderek ağırlaşıyor. Bankaların güncel faiz oranları yüzde 2,77 ile yüzde 4,29 arasında değişirken, 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullananların aylık taksitleri 57 bin TL’den başlıyor ve 86 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Konut kredilerinde yükselen maliyetler, ev alma planı yapan vatandaşların bütçelerini zorluyor. Uzmanlara göre faizlerin bu seviyede kalması, gayrimenkul piyasasında talebi düşürebilir.

İŞTE BANKA BANKA 2 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

AnadoluBank

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık: 86 bin 358 TL

Toplam: 10 miyon 386 bin 366 TL

*****

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık: 61 bin 595 TL

Toplam: 7 miyon 411 bin 438 TL

*****

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Aylık: 77 bin 067 TL

Toplam: 9 miyon 271 bin 776 TL

*****

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 2,90

Aylık: 59 bin 940 TL

Toplam: 7 miyon 192 bin 839 TL

*****

ING

Faiz Oranı: Yüzde 3,74

Aylık: 75 bin 724 TL

Toplam: 9 miyon 113 bin 667 TL

*****

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık: 59 bin 757 TL

Toplam: 7 miyon 206 bin 609 TL

*****

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 3,58

Aylık: 72 bin 667 TL

Toplam: 8 miyon 749 bin 634 TL

*****

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık: 59 bin 025 TL

Toplam: 7 miyon 113 bin 431 TL

*****

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 3,34

Aylık: 68 bin 121 TL

Toplam: 8 miyon 197 bin 831 TL

*****

Kuveyt Türk

Faiz Oranı: Yüzde 2,77

Aylık: 57 bin 568 TL

Toplam: 6 miyon 937 bin 845 TL

*****

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık: 65 bin 308 TL

Toplam: 7 miyon 860 bin 681 TL

*****

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık: 63 bin 445 TL

Toplam: 7 miyon 631 bin 815 TL

*****

Vakıf Katılım

Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Aylık: 57 bin 932 TL

Toplam: 6 miyon 978 bin 856 TL

*****

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık: 61 bin 964 TL

Toplam: 7 miyon 472 bin 437 TL

*****

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık: 61 bin 964 TL

Toplam: 7 miyon 472 bin 437 TL

*****

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Aylık: 57 bin 932 TL

Toplam: 6 miyon 983 bin 431 TL

*****

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık: 61 bin 595 TL

Toplam: 7 miyon 420 bin 012 TL