Bankaların karında dev artış!

Bankaların karında dev artış!
Bankacılık sektörü yılın ilk üç ayında net karını yüzde 33 artırdı. Bankaların en önemli kazanç kalemi olan krediler, Mart ayında 24 trilyon 907 milyar 667 milyon lira düzeyine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mart 2026 dönemini kapsayan "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu kamuoyuna sundu. Resmi verilere göre, Türk bankacılık sektörünün dönem net kârı, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 oranında artış kaydederek 288 milyar 419 milyon lira seviyesine fırladı.

AKTİF BÜYÜKLÜK 50 TRİLYON LİRA SINIRINDA

Sektörün toplam aktif büyüklüğü (bankanın sahip olduğu tüm varlıklar), Mart ayı itibarıyla 49 trilyon 730 milyar 674 milyon lira olarak hesaplandı. Sektörün toplam varlıkları, 2025 yılı sonuna göre 2 trilyon 783 milyar 876 milyon liralık bir büyüme sergiledi. Böylece geçen yılın sonuna kıyasla toplam aktiflerde yüzde 5,9’luk bir genişleme yaşandı.

KREDİLERDEKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Bankaların en önemli kazanç kalemi olan krediler, Mart ayında 24 trilyon 907 milyar 667 milyon lira düzeyine çıktı. Menkul değerler (hisse senedi, tahvil vb.) ise 7 trilyon 464 milyar 811 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

2025 sonu verileriyle kıyaslandığında krediler toplamı yüzde 7,7; menkul değerler toplamı ise yüzde 6,5 oranında yükseldi. Bu süreçte, bankadan aldığı borcu geri ödeyemeyenlerin oluşturduğu "takibe dönüşüm oranı" yüzde 2,62 olarak gerçekleşti.

MEVDUAT VE ÖZ KAYNAKLAR YÜKSELİŞTE

Bankaların temel fon kaynağı olan mevduat hacmi, 2025 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında bir artışla 28 trilyon 261 milyar 306 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün kendi varlıklarını ifade eden öz kaynak toplamı ise yüzde 3,9 artış göstererek 4 trilyon 316 milyar 380 milyon liraya çıktı. Sektörün güvenliğini simgeleyen sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,52 olarak ölçüldü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

