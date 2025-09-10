Bankalar TCMB'den hızlı davrandı: Faizi düşürdüler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yarın (11 Eylül) Para Politikası Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

TCMB'nin faiz indirimine gideceği bir süredir öngörülüyordu. 300-350 baz puanlık indirim beklentisi, CHP üzerinden sürdürülen siyasi gerilim ve enflasyonyn beklentinin üzerinde gelmesi ile değişti. Piyasa artık 200 baz puanlık bir indirim beklentisi içinde.

Yarın saar 14:00'da faiz kararı netleşecek. TCMB'nin faiz kararı öncesi bankacılık sektörü, PPK toplantısını beklemeden mevduat faiz oranlarında ayarlamaya gitti. Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre bazı bankalar yeni haftaya girerken, faiz oranlarını aşağı çekti.

MERKEZ BANKASI’NDAN 200 BAZ PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasaların genel beklentisi, Merkez Bankası’nın yarın gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizini yüzde 43’ten yüzde 41’e indirmesi yönünde şekilleniyor. Faiz oranlarında indirimin 100-150 baz puan aralığında kalma ihtimali de bulunuyor. Ancak uzmanlar, daha önce piyasanın 300 baz puanlık indirimi fiyatladığını, enflasyon verilerinin de bu beklentiyi desteklediğini ancak siyasi tansiyonun bu alanı daraltabileceğini belirtiyor.

BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNİ PPK ÖNCESİNE ÇEKTİ

Merkez Bankası’nın olası indirim kararı öncesinde bazı bankalar, mevduat faizlerini 200 baz puan düşürerek uygulamaya koydu. Bu durum, özellikle 100 bin TL'ye kadar olan 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranlarının yüzde 40 seviyesinin altına gerilemesine neden oldu. Güncel olarak politika faizi hâlâ yüzde 43 seviyesinde bulunuyor.

32 GÜN VADELİ MEVDUATTA FAİZLER 35,5’TEN BAŞLIYOR

Bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, 100 bin TL’lik mevduata 32 gün vadeyle en düşük faizi yüzde 35,5 ile İş Bankası veriyor. Vakıfbank yüzde 36, Ziraat Bankası yüzde 38, TEB ise yüzde 38,5 faiz oranı sunuyor. Fibabanka yüzde 40, Yapı Kredi yüzde 41, Akbank ve Garanti BBVA yüzde 43,5, Halkbank yüzde 44, Denizbank ise yüzde 45 faiz uyguluyor. Bankalar arasında 32 gün vadeli mevduatta yaklaşık 10 puanlık faiz farkı dikkat çekiyor.

46 GÜN VADELİ MEVDUATTA YÜZDE 40’IN ALTINA GERİLEYEN FAİZLER

Temmuz ayında başlayan faiz indirim süreci sonrasında 46 gün vadeli mevduatlarda da faiz oranları yüzde 40 seviyesinin altına düşmüştü. Güncel verilere göre; Halkbank yüzde 36, Garanti BBVA yüzde 39,75, Yapı Kredi yüzde 39, Ziraat Bankası yüzde 36, İş Bankası yüzde 34, TEB yüzde 35, Akbank yüzde 33, Fibabanka yüzde 30, Vakıfbank yüzde 34 oranında faiz öneriyor. Denizbank yüzde 42,75, QNB Finansbank ise yüzde 41,5 ile yüzde 40’ın üzerinde faiz oranı sunmaya devam ediyor.

92 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI BANKADAN BANKAYA DEĞİŞİYOR

92 gün vadeli mevduatta ise bankalar arasında belirgin bir faiz farkı göze çarpıyor. Halkbank yüzde 35, Ziraat Bankası yüzde 36, İş Bankası yüzde 33, TEB yüzde 35, Denizbank ve Vakıfbank yüzde 34,5 faiz oranı veriyor. Buna karşın, Akbank yüzde 42, Garanti BBVA yüzde 41,5, Yapı Kredi yüzde 38,75, QNB Finansbank ve Fibabanka yüzde 37,5 faiz sunuyor.

STANDART TL MEVDUATIN PAYI YÜZDE 60,66’YA YÜKSELDİ

Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede Türk Lirası'nın reel olarak değerli kalmasını ana stratejilerden biri olarak görüyor. Bu doğrultuda, TL mevduatlara yönelimi artırmak, politikaların etkinliğini destekliyor. Faiz oranlarındaki gerilemeye rağmen, TL mevduat getirileri hâlâ enflasyonun üzerinde kalmaya devam ediyor.

BDDK verilerine göre, 29 Ağustos 2025 itibarıyla standart TL mevduat hacmi 14 trilyon 535,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu tutar, toplam 23 trilyon 962,2 milyar TL’lik mevduatın yüzde 60,66’sını oluşturuyor. Yükselen stopaj oranlarına rağmen, TL mevduata olan ilgi yüksek seyrini koruyor.