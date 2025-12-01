Bulgaristan Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonunu tamamlıyor. Bulgaristan Merkez Bankası, ülkenin yerel para birimi Leva'ya veda etmeye hazırlanırken, basılan ilk 'Bulgar Eurosu' örneklerini görücüye çıkardı.

Bulgaristan vatandaşları bu tarihi anın parçası olan paraları satın alabilmek için banka önlerinde kuyruk oluşturdu.

Komşuda Tarih Netleşti: Onlar da Artık Euroya Geçiyor!

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), AB'nin ortak para birimine geçiş sürecinde somut adımlar atmaya devam ediyor. Banka, üzerinde ülkenin tarihi ve kültürel simgelerinin yer aldığı ilk yerel euro madeni para örneklerini basarak satışa sundu. Henüz tedavülde olmayan ve tanıtım amacı taşıyan bu setlere ulaşmak isteyen Bulgaristan vatandaşları, sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi.

1 OCAK 2026'DA LEVA TARİHE KARIŞACAK

Bulgaristan Parlamentosu'nun 2022 yılında onayladığı geçiş planı tıkır tıkır işliyor. Takvime göre, AB üyesi Bulgaristan 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yerel para birimi Leva'yı terk ederek resmen euroya geçiş yapacak.

Yeni yılın ilk günüyle birlikte ülkedeki tüm ATM'ler Euro vermeye başlayacak. Vatandaşın mağdur olmaması ve sisteme alışması için bir aylık bir geçiş süreci tanınacak. Bu süre zarfında hem Leva hem de Euro aynı anda tedavülde olacak ve alışverişlerde kullanılabilecek.

GEÇİŞ İÇİN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Ancak 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren Leva tamamen tedavülden kalkacak ve ülkede tek geçerli para birimi Euro olacak. Bulgaristan yönetimi, bankacılık ve finans sisteminin bu büyük değişime sorunsuz uyum sağlayabilmesi adına 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini resmi tatil ilan etti.