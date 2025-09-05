Bankacılık devi açıkladı: TCMB ne kadar faiz indirimi yapacak?

Türkiye'de bir çok şubesi bulunan Hollanda merkezli küresel bankacılık devi ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Banka, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde daha az agresif bir tutum beklediğini açıkladı.

200 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ

ING analistleri, 11 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK toplantısında, TCMB’nin 200 baz puanlık bir faiz indirimiyle faizi yüzde 41 seviyesine çekeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

PİYASA OYNAKLIĞI DİKKATE ALINACAK

Banka tarafından yapılan değerlendirmede, ağustos ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ve son siyasi gelişmelerin, TCMB’nin karar alma sürecini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığı vurgulandı.

Öte yandan birçok ekonomi yayıncılığının anketlerine katılan ekonomistler ağustos enflasyonunun beklentinin üzerinde gelmesinin ardından faiz tahminlerini revize ettiler. Revize sonrası Merkez'in daha düşük puanlı indirim yapacağı öngörüldü.