Bank Of China'dan THY'ye 412 milyon dolarlık finansman!

Yayınlanma:
THY Çin ile önemli bir finansman anlaşması yaptı. Bank Of China ile 412 milyon dolarlık finansman için anlaştı.

Türk Hava Yolları (THY), Bank of China ile 5 yıl vadeli 2,9 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 412 milyon dolar) tutarında önemli bir finansman anlaşmasına imza attı. Bank of China Türkiye A.Ş. koordinasyonunda tamamlanan bu işlemin, THY’nin büyüme ve yatırım hedeflerine güçlü bir kaynak sağlayacağı bildirildi.

FİLO GENİŞLEMESİ VE ALTYAPI YATIRIMLARINA DESTEK

2023/11/17/thy2.jpg

Sağlanan finansmanın, Türk Hava Yolları’nın filo genişletme projeleri, yeni tesis yatırımları, İstanbul Havalimanı altyapı geliştirme çalışmaları ve genel büyüme stratejilerinde kullanılacağı belirtildi.
Bu anlaşma, THY’nin finansman kaynaklarını çeşitlendirme politikasında yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEKTEN MEMNUNUZ"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, şu ifadeleri kullandı:

“Bank of China ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik finansman işlemi, iş birliğimizi daha da güçlendirdi. Bu adım, yalnızca bayrak taşıyıcımızın mali yapısını sağlamlaştırmakla kalmayıp, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişimine de katkı sunmaktadır.”

BANK OF CHINA TÜRKİYE KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİ

Finansman işlemi, Bank of China Türkiye A.Ş. koordinasyonunda, Bank of China Macau şubesinin kredi sağlayıcısı olarak yer aldığı bir yapı içinde gerçekleştirildi.

Boeing hayali suya mı düştü? THY'den açıklama geldiBoeing hayali suya mı düştü? THY'den açıklama geldi

Bu gelişme, Türk Hava Yolları’nın uluslararası finans kuruluşlarıyla olan ilişkilerini daha da güçlendirmesi bakımından stratejik önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

