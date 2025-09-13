Bank of America raporunda Türkiye ayrıntısı

Bank of America (BofA), 2026 yılının başlarında gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akışının artacağını öngörerek, Türkiye’yi bu süreçte en fazla kazanç sağlayacak ülkelerden biri olarak tahmin etti. BofA, doların zayıflaması ve yerel merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelmesinin bu eğilimi destekleyeceğini vurguladı.

GELİŞEN PİYASALARA GÜVEN ARTIYOR

BofA'nın analizlerine göre, gelişmekte olan ülkeler ekonomik dirençlerini artırırken, küresel yatırımcılar da ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimi gösteriyor. Bu da önümüzdeki dönemde gelişen piyasalara yönelik sermaye akışında artışa neden olacak.

BofA Küresel Gelişmekte Olan Piyasalar Sabit Getiri Stratejisi Başkanı David Hauner, 2025’in ilk çeyreğinden bu yana gelişen piyasalar için boğa piyasası görünümünü koruduklarını ifade etti. Hauner, doların değer kaybı, yerel faiz indirimleri ve küresel yatırımcıların düşük pozisyonlarının bu varlık sınıfını desteklediğini kaydetti.

TÜRKİYE, FAYDA SAĞLAYACAK ÜLKELER ARASINDA

Yayımlanan değerlendirmede, Brezilya, Meksika, Kolombiya, Türkiye ve Polonya, sermaye girişlerinden en fazla fayda görmesi beklenen ülkeler olarak sıralandı.

Öte yandan, düşük faiz politikaları ve zayıf para birimi tercihi nedeniyle Asya ülkelerinin yerel para cinsinden tahvillerine olan ilginin daha düşük kalacağı ifade edildi.