Bakanlık Güney Kore'den gelen çeliğe karşı harekete geçti

Bakanlık Güney Kore'den gelen çeliğe karşı harekete geçti
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı yerli üreticiye zarar veren ithal ürünlerin fiyatlarına karşı harekete geçti. Güney Kore'den gelen çelik için damping önlemleri devreye aldı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN İTHAL ÜRÜNLERE DAMPİNG ÖNLEMİ

İthalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik yeni adımlar atan Ticaret Bakanlığı, bazı ürünler için dampinge karşı önlemler alınmasına karar verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan dört ayrı Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNEY KORE MENŞELİ YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİNE ÖNLEM

Güney Kore'den ithal edilen “rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)” ürününe ilişkin daha önce başlatılan damping soruşturması tamamlandı. Soruşturma sürecinde, bu ürünlerin dampingli şekilde Türkiye’ye ithal edildiği ve yerli üretime zarar verdiği tespit edildi.

Bu çerçevede;

POSCO firmasına CIF bedelinin %4,37’si,

Hyundai Steel Company'ye %4,34’ü

Diğer Güney Koreli üreticilere ise %9,40 oranında dampinge karşı vergi uygulanacak.

MISIR'DAN GELEN ÜRÜNE SORUŞTURMA

Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başvurusu ve Samsun Makine Sanayi AŞ’nin desteğiyle, Mısır menşeli “boru bağlantı parçaları (diğerleri)” ürünleri için damping soruşturması açılması talebi değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yeterli belge ve bilgiye ulaşıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca söz konusu ürünler için resmi bir soruşturma başlatılmasına karar verdi.

TERMOSİFON ÜRÜNLERİNDE MEVCUT ÖNLEM DEVAM EDECEK

Bakanlık tarafından Çin, İtalya ve Sırbistan'dan ithal edilen “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” ürünlerine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu süreçte, önlemlerin kaldırılması durumunda zararın ve damping uygulamasının devam edeceği ya da yeniden başlayabileceği sonucuna varıldı.

Bu kapsamda uygulanacak oranlar şu şekilde belirlendi:

Çin Menşeli Ürünlerde:

Ariston Thermo (China) Co. Ltd.: %22

Diğer firmalar: %49

İtalya Menşeli Ürünlerde:

Ariston Thermo S.p.A: %12

Ferrori S.p.A: %16

Diğer üreticiler: %24

Sırbistan Menşeli Ürünlerde:

Tüm firmalar: %29

GAZLA ÇALIŞAN SU ISITICILARINA YÜKSEK VERGİ ORANLARI

Çin’den ithal edilen “gazla çalışan anında su ısıtıcıları” ürünlerine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması da tamamlanmış bulunuyor. Soruşturma sonucunda mevcut önlemlerin kaldırılması halinde, damping ve piyasa zararının süreceği yönünde kanaate varıldı.

Bu doğrultuda uygulanacak dampinge karşı vergi oranları şu şekilde açıklandı:

Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd.: %53,41

Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co. Ltd.: %51,38

Guangdong Macro Gas Appliance Co. Ltd.: %43,12

Ariston Thermo China Co. Ltd.: %20,12

Diğer Çinli firmalar: %59,65

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Ekonomi
TARİŞ açıkladı: Kuru incir alım fiyatları belli oldu
TARİŞ açıkladı: Kuru incir alım fiyatları belli oldu
BDDK harekete geçti: Bankalara yüksek kredi incelemesi
BDDK harekete geçti: Bankalara yüksek kredi incelemesi