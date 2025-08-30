Bakanlık Güney Kore'den gelen çeliğe karşı harekete geçti

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN İTHAL ÜRÜNLERE DAMPİNG ÖNLEMİ

İthalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik yeni adımlar atan Ticaret Bakanlığı, bazı ürünler için dampinge karşı önlemler alınmasına karar verdi. Bakanlık tarafından hazırlanan dört ayrı Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜNEY KORE MENŞELİ YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİNE ÖNLEM

Güney Kore'den ithal edilen “rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çelik (kalın levha)” ürününe ilişkin daha önce başlatılan damping soruşturması tamamlandı. Soruşturma sürecinde, bu ürünlerin dampingli şekilde Türkiye’ye ithal edildiği ve yerli üretime zarar verdiği tespit edildi.

Bu çerçevede;

POSCO firmasına CIF bedelinin %4,37’si,

Hyundai Steel Company'ye %4,34’ü

Diğer Güney Koreli üreticilere ise %9,40 oranında dampinge karşı vergi uygulanacak.

MISIR'DAN GELEN ÜRÜNE SORUŞTURMA

Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ’nin başvurusu ve Samsun Makine Sanayi AŞ’nin desteğiyle, Mısır menşeli “boru bağlantı parçaları (diğerleri)” ürünleri için damping soruşturması açılması talebi değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, yeterli belge ve bilgiye ulaşıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi uyarınca söz konusu ürünler için resmi bir soruşturma başlatılmasına karar verdi.

TERMOSİFON ÜRÜNLERİNDE MEVCUT ÖNLEM DEVAM EDECEK

Bakanlık tarafından Çin, İtalya ve Sırbistan'dan ithal edilen “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” ürünlerine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu süreçte, önlemlerin kaldırılması durumunda zararın ve damping uygulamasının devam edeceği ya da yeniden başlayabileceği sonucuna varıldı.

Bu kapsamda uygulanacak oranlar şu şekilde belirlendi:

Çin Menşeli Ürünlerde:

Ariston Thermo (China) Co. Ltd.: %22

Diğer firmalar: %49

İtalya Menşeli Ürünlerde:

Ariston Thermo S.p.A: %12

Ferrori S.p.A: %16

Diğer üreticiler: %24

Sırbistan Menşeli Ürünlerde:

Tüm firmalar: %29

GAZLA ÇALIŞAN SU ISITICILARINA YÜKSEK VERGİ ORANLARI

Çin’den ithal edilen “gazla çalışan anında su ısıtıcıları” ürünlerine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması da tamamlanmış bulunuyor. Soruşturma sonucunda mevcut önlemlerin kaldırılması halinde, damping ve piyasa zararının süreceği yönünde kanaate varıldı.

Bu doğrultuda uygulanacak dampinge karşı vergi oranları şu şekilde açıklandı:

Guangdong Vanward New Electric Co. Ltd.: %53,41

Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co. Ltd.: %51,38

Guangdong Macro Gas Appliance Co. Ltd.: %43,12

Ariston Thermo China Co. Ltd.: %20,12

Diğer Çinli firmalar: %59,65