Bakanlık 28 firma daha ekledi: Sucuğa, lahmacuna bakın ne koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni gıda ihlalcilerini açıkladı. Bakanlığın 28 ürünlük listesinde alkolsüz gazlı içeceklerde ilaç etken maddesi, sucuk ve lahmacun harcında sakatat çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 28 yeni ürün daha eklendi.

Halk sağlığını ihmal ederek gıda güvenliğini tehlikeye sokan hille ve ihmallere karşı Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesini güncelledi. Listeye 6 yeni ihlal eklendi. 5 firmanın alkolsüz gazlı içecek, macun gibi ürünlerinde ilaç etken madde kullandıkları tespit edildi. Danacı Koç adlı işletmenin de toz biberde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boya kullandığı belirlendi.

gida-taklit-tagsis-listesi-halktv.png

ZAYIFLAMA ÇAYINDA İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Denetimler sonucu Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada satışa sunulan zayıflama çayında ilaç etken maddesi tespit edildi. Bunun yanı sıra, İzmir'in Torbalı ilçesinde et ürünleri satışı yapan bir firmanın, dana sucuklara sakatat karıştırdığı tespit edildi. İstanbul'un Esenler ilçesinde üretim yapan bir firmanın da siyah çaya gıda boyası karıştırdığı belirlendi.

Taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi ve yaptıkları ihlaller şu şekilde:

taklit-tagsis-listesi-halktv-1.png

taklit-tagsis-listesi-halktv-3.png

taklit-tagsis-listesi-halktv-2.png

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

