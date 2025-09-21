Bakan yeşil ışık yaktı: Marketler pazar günleri kapanabilir!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günleri kapalı olması yönündeki taleplerden fahiş fiyat ve stokçuluğa kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, düzenlemelerin yapılabilmesi için yasal zemine ve ilgili kuruluşların ortak teklifine ihtiyaç olduğunu belirtti.

"ORTAK TEKLİF GEREKLİ"

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun (TPF) pazar günleri marketlerin kapalı olması yönündeki talebini değerlendiren Bakan Bolat, bu tür bir düzenlemenin ancak ilgili meslek kuruluşlarının ortak teklifiyle mümkün olabileceğini belirtti. Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı.

VALİLİKLER DE KARAR ALABİLİR

Bakan Bolat, düzenlemenin sadece ulusal düzeyde değil, yerel idareler tarafından da yapılabileceğine dikkat çekerek, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde valilikler tarafından da belirlenmesi mümkündür" dedi.