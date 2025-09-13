Bakan duyurdu: 17 bin kişi işe alınacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yapılacak yeni personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Eylül ayı içerisinde 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu.

ATAMA BEKLEYENLERE MÜJDE: İKİNCİ ALIM SÜRECİ BAŞLIYOR

Samsun Valiliği’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, atama bekleyen sağlık çalışanları için yeni bir sürecin başlatıldığını belirtti. “Eylül ayında ikinci bir atama programı yapıyoruz” diyen Memişoğlu, bu kapsamda 17 bin yeni sağlık çalışanının istihdam edileceğini ifade etti.

2025 HEDEFİ: TOPLAM 35 BİN PERSONEL ALIMI

Bakan Memişoğlu, 2025 yılı içerisinde toplamda 35 bin hekim dışı sağlık personeli alımı planlandığını hatırlattı. Bu kapsamda yılın ilk yarısında 18 bin kişinin atamasının tamamlandığını belirten Bakan, geri kalan 17 bin kişilik kontenjan için gerekli planlamaların tamamlandığını ve sürecin Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğunu söyledi.

İLANLAR NE ZAMANDA YAYIMLANACAK?

Atamaların ilan süreciyle ilgili bilgi veren Memişoğlu, “Cumhurbaşkanlığı’na sunduğumuz bu plan doğrultusunda en kısa sürede ilanlar yayımlanacak. Yeni atamalarla 2026 yılında sağlık hizmetlerini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız” dedi.