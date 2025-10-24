Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin milli gelirinin temmuz itibarıyla 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Yıl sonunda 1,5 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz olacak. Türkiye artık üst gelirli ülkeler ligine yükselmiş durumda” dedi.

Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2003’ten bu yana eğitim ve sağlıkta yapılan reformlara değindi.

EĞİTİM VE SAĞLIK BÜTÇESİ

2026 yılı bütçesinde 18,9 trilyon liralık gider öngörüldüğünü belirten Bolat, bu bütçenin yüzde 15,4’ünün eğitime, yüzde 17,5’inin ise sağlığa ayrıldığını söyledi. Böylece toplam bütçenin üçte birinin bu iki alana tahsis edildiğini vurguladı.

2026 yılı bütçe teklifinde büyük paylar belli oldu: Tek kalemde 563 milyar lira

Bolat, “Devlet ve şehir hastanelerinin yanı sıra SGK ve üniversitelerin harcamalarıyla birlikte sağlık bütçesi 3,3 trilyon liraya çıktı. Eğitim için de 2,9 trilyon lira kaynak ayrıldı” dedi.

“EKONOMİK DALGALANMALARA RAĞMEN BÜYÜMEYİ SÜRDÜRDÜK”

Küresel ekonomide son yıllarda yaşanan zorluklara dikkat çeken Bolat, Covid-19, Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel çatışmalar ve doğal afetler gibi olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin istikrarlı bir büyüme performansı gösterdiğini söyledi.

“2002’de 238 milyar dolar olan milli gelirimizi geçen yıl 1 trilyon 358 milyar dolara, temmuz sonunda 1 trilyon 474 milyar dolara yükselttik. 2002-2024 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüdük; dünya ortalamasının 1,8 puan üzerindeyiz” ifadelerini kullandı.

İHRACATTA TARİHİ ARTIŞ

Bakan Bolat, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda ihracatta güçlü bir seyir izlendiğini belirterek, “Bu yılın ilk 9 ayında ihracat yüzde 4,1 arttı. 36 milyar dolardan bugün 270 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatımız da 119 milyar dolara çıktı” dedi.

Bütçedeki kara deliğe 'trafik cezası' yaması

Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki toplam artışın 15 milyar dolar olduğunu, cari işlemler dengesinde de olumlu sinyaller alındığını ifade etti.

SAVUNMA VE TEKNOLOJİDE YÜKSELİŞ

Savunma sanayisinde yerli üretim oranının yüzde 83’e ulaştığını söyleyen Bolat, bu alandaki üretim hacminin 15 milyar doları bulduğunu aktardı.

“2002’de sadece yüzde 18 olan kendine yeterlilik oranını yüzde 83’e çıkardık. Artık sadece kendi ihtiyaçlarımızı değil, diğer ülkelere de ihracat yapıyoruz” dedi.

E-TİCARETTE 3 TRİLYON LİRA EŞİĞİ AŞILDI

Bolat, e-ticaret hacminin 3 trilyon liraya ulaştığını belirterek, “E-ihracat da hızla büyüyor. Dijitalleşme rekabeti artırıyor, ama aynı zamanda siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Ulusal Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu” ifadelerini kullandı.

Son olarak Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümü yakalaması gerektiğini vurgulayan Bolat, “Eğitime ve üretime öncelik vererek, rekabet gücümüzü artırmak ve dünyada öne çıkmak istiyoruz” dedi.