Avrupa Merkez Bankası: Büyüme riskleri azaldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit tuttu. İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen toplantının ardından konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının oy birliğiyle alındığını bildirdi.

Lagarde, yaz aylarında AB ile ABD arasında ticaret anlaşmasına varılması, Orta Doğu’da duyurulan ateşkes ve ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki ilerleme gibi gelişmelerin ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü riskleri hafiflettiğini söyledi.

“Ancak küresel ticaret ortamı hala istikrarsız. Bu durum tedarik zincirlerini bozabilir, ihracatı zayıflatabilir ve tüketim ile yatırımları olumsuz etkileyebilir.”

Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının da büyük bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

“GÜÇLÜ AVRO ENFLASYONU DÜŞÜREBİLİR”

ECB Başkanı, savunma ve altyapı harcamalarındaki artışın üretkenliği artıran reformlarla birleşmesi halinde büyümeye katkı sağlayabileceğini söyledi.

Buna karşın, tedarik zincirlerindeki aksaklıkların ithalat fiyatlarını yükseltebileceğini ve enflasyonu artırabileceğini kaydetti.

“Daha güçlü bir avro, enflasyonu beklenenden fazla düşürebilir. Ancak savunma ve altyapı harcamalarındaki artış orta vadede enflasyonist etki yaratabilir. Ayrıca iklim krizi ve aşırı hava olayları gıda fiyatlarını yükseltebilir.”

FAİZ ORANLARI SABİT KALDI

ECB, bugünkü toplantısında mevduat faiz oranını %2, refinansman faizini %2,15, marjinal borçlanma faizini ise %2,40 seviyesinde tuttu.

Piyasa beklentileri de ECB’nin faiz oranlarında değişiklik yapmayacağı yönündeydi.