Avrupa borsaları yön belirsizliğiyle düşüşle kapandı

Yayınlanma:
Avrupa borsaları, yön arayışının devam etmesiyle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların yön arayışı içinde kalması nedeniyle haftanın dördüncü işlem gününü satıcılı tamamladı.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 0,66 düşüşle 550,22 puandan kapattı. Londra’da FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 kayıpla 9.213,98 puana, Milano’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 azalışla 42.242,49 puana, Paris’te CAC 40 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 7.795,42 puana ve Frankfurt’ta DAX 40 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 23.534,83 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,50 kayıpla 1,168 seviyesinde işlem gördü.

Analistler, küresel belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların bekle-gör tutumu sergilediğini, bu nedenle işlem hacminin oldukça düşük kaldığını ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

