Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yayınlanma:
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının vereceği faiz kararını bekliyor.

Avrupa hisseleri, faiz oranlarına duyarlı sektörlerin baskısı altında Salı günü kapanışta %1'den fazla düştü. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günü merakla beklenen para politikası kararı öncesinde temkinli davrandı.

Avrupa genelindeki STOXX 600 endeksi (.STOXX), %1,15 düşüşle 550,73 seviyesinden kapandı. Bu, bir haftanın en düşük seviyesi. Finans (.SXFP), bankalar (.SX7E) ve sigorta (.SXIP) endeksleri %2 ile %2,1 arasında kayıplara maruz kaldı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 9.195,66, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 gerileyerek 42.504,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 düşerek 7.818,22 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,77 değer kaybederek 23.329,24 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,84 artışla 1,186 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Almanya'da yatırımcı güveni eylül ayında bir önceki aya kıyasla 2,6 puan artarak 37,3 puana çıktı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

