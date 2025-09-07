Asgari ücretlinin cebinden ağustostta 4.753 TL aldılar

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı DİSK-AR tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu (Eylül 2025) yayımlandı. Raporda asgari ücrette yaşanan kayıplar ve işçi ücretlerine enflasyon ile vergi yükünün etkileri detaylı olarak ortaya kondu.

ENFLASYON VE VERGİ YÜKÜ

2025’in ilk sekiz ayında işçi ücretlerine enflasyon ve vergilerin beraber getirdiği toplam kayıp 1 trilyon 155 milyar TL’yi geçti. Rapora göre:

Enflasyonun işçi ücretlerine yansıyan birikimli faturası 627,3 milyar TL oldu.

Vergi ve kesintilerin işçilere yüklediği toplam maliyet 528 milyar TL olarak hesaplandı.

Asgari ücrette Temmuz 2025’te ara zam yapılmaması ücret kayıplarını büyüttü; Ağustos 2025’te asgari ücret enflasyon karşısında 4.753 TL değer kaybetti.

İlk sekiz ayda ortalama işçi ücretindeki birikimli kayıp 69 bin 166 TL’ye ulaştı.

Ağustos 2025’te vergiye, kesinti ve enflasyona giden miktar ortalama ücretin yaklaşık %40’ı oldu.

GELİR VERGİSİ YÜKÜ İŞÇİNİN CEBİNİ SIKIYOR

Raporda, işçilerin gelir vergisi yükünün hızla arttığı ve bu durumun reel ücret erimesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. SGK verilerine göre ortalama brüt ücreti Ocak 2025’te 47.500 TL olan bir işçinin gelir vergisi, yıl başında 3 bin TL’nin altında iken Ağustos 2025’te 5 bin TL’ye yaklaştı.

Aynı dönemde işçilerin gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik kesintilerinin toplamı Ocak ayında 10.029 TL iken Ağustos’ta 12.115 TL’ye çıktı.

ENFLASYON KAYIPLARI HIZ KESMİYOR

2025 Ocak ayında ortalama işçi ücretindeki enflasyon kaynaklı kayıp 1.885 TL olarak ölçülürken, Ağustos ayında bu rakam 7.114 TL’ye yükseldi. Gelir, damga vergisi ve enflasyon etkisiyle ücretlerdeki toplam erime ise Ocak’ta 4.789 TL iken Ağustos’ta 11.642 TL’ye çıktı.

Sekiz aylık birikimli enflasyon kaynaklı bireysel ücret erimesi 37.535 TL olarak rapor edildi.

TOPLAM KAYIPLAR ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA

Sadece sigortalı işçiler için Ağustos 2025’te aylık enflasyon kaybı 120,3 milyar TL’ye ulaşırken, enflasyon ve vergi kaynaklı toplam aylık erime 196,8 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Sekiz aylık birikimli toplam kayıp ise yaklaşık 1,2 trilyon TL seviyesine yükseldi. Özellikle asgari ücrete yapılan ara zammın olmaması bu kayıpları artırdı.

ENFLASYON VE VERGİ ADALATSİZLİĞİ İŞÇİ SINIFINI YOKSULLAŞTIRIYOR

DİSK-AR raporunda, işçi ücretlerindeki erimenin varlıklı kesimlere önemli bir gelir transferi anlamına geldiği belirtildi. Enflasyon ve artan gelir vergisi yükü nedeniyle işçi sınıfının reel gelirleri ciddi şekilde azalmış durumda.

Raporda şu değerlendirme yer aldı:

“Enflasyon, işçi sınıfını yoksullaştıran bir ‘emme basma tulumbası’ görevi görüyor. İşçilerden alınan kaynaklar zenginlere aktarılıyor. Adaletsiz vergi sistemi ise gelir eşitsizliğini derinleştirerek işçilerin ücretleri üzerindeki yükü artırıyor. Sonuç olarak işçilerin net harcanabilir gerçek ücretleri hızla eriyor.”