Asgari ücret kaç lira olacak? Beklenti değişti, zam oranı arttı

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan, memur ve emekli gözünü maaş artışlarına çevirdi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin ipuçları Orta Vadeli Program’dan gelirken, çalışanlar da 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Zam oranı neye göre belirlenecek? İşte tüm senaryolar ve detaylar...

MİLYONLARCA KİŞİ OCAK ZAMMINI BEKLİYOR

Emekli, memur ve özel sektör çalışanları 2026 yılının ilk maaş artışını ocak ayında alacak. Bu kapsamda, çalışanlar için geçerli olacak yeni asgari ücret de aynı dönemde güncellenecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıları bu yıl 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Önceki dönemlerde yılda iki kez belirlenen asgari ücret, son yıllarda yılda bir kez açıklanıyor.

KOMİSYONDA KİMLER VAR?

Asgari ücret, her yıl toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon;

İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ’in 5 üyesi,

İşveren kesimini temsilen TİSK’in 5 üyesi,

Hükümeti temsilen ise 5 üye olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor.

Taraflar müzakereler yaparken, hükümet temsilcileri genellikle hakem rolü üstleniyor.

YENİ ÜCRET HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK?

Komisyon, yeni asgari ücreti belirlerken öncelikli olarak enflasyon verilerini dikkate alıyor. Bunun yanı sıra istihdamın korunması, bütçe dengesi ve geçim şartları da masada değerlendirilen başlıca faktörler arasında yer alıyor. TÜİK, üniversiteler ve çeşitli kurumlar tarafından yapılan ekonomik analizler de komisyona sunuluyor.

ENFLASYON ASGARİ ÜCRETE NASIL YANSIYOR?

Emekli ve memur maaş artışları doğrudan enflasyon oranına bağlı olarak yapılırken, asgari ücrette bu etki dolaylı şekilde hesaplanıyor. Önceki yıllara bakıldığında, belirlenen asgari ücret artış oranının beklenen yıllık enflasyonun genellikle 5 ila 10 puan üzerinde olduğu görülüyor.

2026 İÇİN ZAM TAHMİNLERİ: YÜZDE 30-40 ARASINDA

Geçmiş yıllardaki eğilimler dikkate alındığında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu yıl da enflasyon oranlarını temel alması bekleniyor.

Eğer komisyon bu oranı esas alırsa artışın yüzde 30 civarında olması tahmin ediliyor. Ancak enflasyonun 5-10 puan üzerinde bir artış yapılması halinde zam oranı yüzde 40’a kadar çıkabilir.

ORTA VADELİ PROGRAMA GÖRE HESAPLAMA

Orta Vadeli Program’a göre 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 seviyesinde. Sabah'ın haberine göre eğer komisyon bu oran üzerinden artış kararı alırsa,

Brüt asgari ücret yaklaşık 33 bin 417 TL,

Net asgari ücret ise 28 bin 403 TL civarında olacak.

Ancak komisyonun geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyonun üzerine 5-10 puan refah payı eklemesi durumunda rakamlar daha da yükselebilir.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak artış, dolaylı olarak emekli maaşlarını da etkileyebilir. Asgari ücrette enflasyonun üzerinde yapılacak her artış, emeklilere yansıyacak refah payı için referans niteliği taşıyor. Bu nedenle Aralık ayında komisyonun kararı ve 3 Ocak 2026’da açıklanacak yıllık enflasyon oranı belirleyici olacak.

ÜÇ AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Eylül ayı itibarıyla 3 aylık enflasyon oranı yüzde 7,5 olarak açıklandı. Bu orana üç ay daha eklenecek verilerle birlikte 6 aylık enflasyon netleşecek ve memur ile emeklilerin yeni maaş zammı kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ DİĞER ALANLAR

Asgari ücret, yaklaşık 8 milyon çalışanın gelirini doğrudan etkiliyor.

Bunun yanı sıra;

İşsizlik maaşı,

Bireysel emeklilik (BES) kesintileri,

Askerlik ve doğum borçlanmaları,

Sosyal yardım kriterleri gibi pek çok ödeme kalemi brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Bu nedenle asgari ücrette yapılacak artış, yalnızca maaşları değil, pek çok sosyal ve ekonomik kalemi de yeniden şekillendirecek.