'Arjantin gibi olur muyuz?' diyorduk: Mahfi Eğilmez'in paylaştığı tablo 'eyvah' dedirtti

Ekonomik krizin pençesinde yüksek enflasyonla mücadele edene Arjantin ile Türkiye ekonomisi iyice benzeşti. "Arjantin gibi olur muyuz?" endişesi artık gerçek oldu. Kara tabloyu duayen ekonomist Mahfi Eğilmez paylaştı.

Türkiye ekonomisi son yıllarda bir başka ülkenin ekonomisi ile kıyaslanıyor. Siyasi iktidarın uzunca süre reddettiği ancak kendi kitlesinden de tepki çekince inkar edemez noktaya geldiği ekonomik krizin geldiği nokta endişeleri haklı çıkardı.

ARTIK KIYASLAMA YAPILAMAZ

Pek çok ekonomistin son yıllarda Türkiye ekonomisini anlatırken, sık sık örnek gösterdiği Arjantin ekonomisi artık Türkiye'ye ile kıyaslandığında kötü örnek olarak gösterilemeyecek.

Ekonomiye yönelik çarpıcı değerlendirmeleri yakından takip edilen eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez daha önce de işaret ettiği Arjantin ekonomisini Türkiye ile kıyaslayan bir tablo paylaştı.

Ekonomi zirvesinden 'dostlar alışverişte görsün' hedefi: Enflasyonda tek hane açıklamasıEkonomi zirvesinden 'dostlar alışverişte görsün' hedefi: Enflasyonda tek hane açıklaması

Arjantin'de normalde enflasyon Türkiye'dekinin katbekat üzerindydi. Ancak Eğilmez'in paylaştığı tablo gösteriyor ki, Latin ülkesi enflasyonla gerçek bir mücadele yürüymüş ve 300'lere yakın enflasyonu 30'lara düşürmüş. Hatta Türkiye'nin enflasyonunun da altına gerilemiş.

Arjantin, bir süre önce IMF'den yüklü miktarda borç almıştı. Görünen o ki alınan bu para enflasyonla mücadelede kullanılmış. Ancak Türkiye'de enflasyonla mücadele Arjantin'in gerisinde kaldı.

BİR ARPA YOL ALAMAMAK...

Eğilmez'in paylaştığı tabloda Türkiye enflasyonu 60'lardan 30'lara (TÜİK'in açıkladığına göre) indirirken Arjantin 8 kat aşağı çekmiş görünüyor.

turkiye-arjantin-enflasyon.png
Eğilmez'in paylaştığı tablo

Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı tabloya şu notu düştü:

"Geçen yıla kadar Türkiye, Arjantin gibi kötü duruma düşer mi diye merak ediyorduk. Bakın ne oldu?"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

