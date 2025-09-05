Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız

AVM otoparkları, müşterilerden aldığı fahiş fiyatlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak yaşanan son olay, sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki topladı.

2 GÜNLÜK ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Mynet'teki habere göre, İstanbul'daki bir AVM otoparkına aracını bırakan sürücü, 2 gün sonra aracını geri almaya gelince gözlerine inanamadı.

Araç için istenen ücret tartışmalara yol açtı.

Sürücünün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, otopark yönetminin sürücüden 2 günlük park için tam 12 bin 650 TL istediği görüldü.

"ARABANIN ANAHTARINI BIRAKINIZ YAZAYDINIZ"

Söz konusu ücret, sosyal medyada tepki çekerken, bir kullanıcı "Lütfen arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız daha makul olurdu" yorumu yaptı.