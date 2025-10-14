Araç sahiplerine şok: Panikle satışlar başladı

Araç sahiplerine şok: Panikle satışlar başladı
Yayınlanma:
Bir dönem Türkiye yollarının hâkimi olan dizel motorlu araçlar, artık gözden düşüyor. Yakıt fiyatlarındaki artış, çevre regülasyonları ve olası yeni vergi düzenlemeleri, dizel otomobil sahiplerini satışa yöneltti.

Yıllarca “az yakar” mantığıyla tercih edilen dizel araçlar, motorin ve benzin fiyatlarının eşitlenmesiyle ekonomik avantajını kaybetti. Uzmanlar, artık dizel araçların eskisi kadar tasarruf sağlamadığını ve bakım maliyetlerinin de arttığını belirtiyor.

ÇEVRECİ DÜNYADA DİZELE YASAKLAR GELİYOR

2021/11/11/araba-fiyatlari.jpg

Avrupa ülkelerinde karbon salımını azaltmak için dizel araçlara yönelik sınırlamalar artıyor. Birçok şehir, önümüzdeki yıllarda dizel motorlu araçların girişini tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Bu durum, Türkiye’deki sürücülerin de kararlarını etkiliyor.

OTOMOTİV DEVLERİ DİZELİ TERK EDİYOR

Küresel markalar, dizeli artık “riskli yatırım” olarak görüyor. Birçok üretici, dizel Ar-Ge çalışmalarını durdurarak hibrit ve elektrikli modellere odaklanıyor. Türkiye pazarında da bu dönüşüm açıkça hissedilmeye başladı.

İKİNCİ ELDE PANİK SATIŞLARI

Dizelin geleceğine dair belirsizlik, ikinci el araç piyasasında hareketlilik yarattı. Araç sahipleri, değer kaybı ve yeni vergi endişesiyle dizel otomobillerini hızla elden çıkarıyor.

Otomotiv analistleri, dizel motorları artık bir “geçiş teknolojisi” olarak nitelendiriyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde dizel satışları keskin biçimde düşmesi bekleniyor. Elektrikli araçların ise pazarın yeni standardı haline gelmesi öngörülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Ekonomi
İBB'den İstanbul'da ulaşıma zam açıklaması
İBB'den İstanbul'da ulaşıma zam açıklaması
IMF'den Türkiye ekonomisi tahmini
IMF'den Türkiye ekonomisi tahmini