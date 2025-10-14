Araç sahiplerine şok: Panikle satışlar başladı

Yıllarca “az yakar” mantığıyla tercih edilen dizel araçlar, motorin ve benzin fiyatlarının eşitlenmesiyle ekonomik avantajını kaybetti. Uzmanlar, artık dizel araçların eskisi kadar tasarruf sağlamadığını ve bakım maliyetlerinin de arttığını belirtiyor.

ÇEVRECİ DÜNYADA DİZELE YASAKLAR GELİYOR

Avrupa ülkelerinde karbon salımını azaltmak için dizel araçlara yönelik sınırlamalar artıyor. Birçok şehir, önümüzdeki yıllarda dizel motorlu araçların girişini tamamen yasaklamaya hazırlanıyor. Bu durum, Türkiye’deki sürücülerin de kararlarını etkiliyor.

OTOMOTİV DEVLERİ DİZELİ TERK EDİYOR

Küresel markalar, dizeli artık “riskli yatırım” olarak görüyor. Birçok üretici, dizel Ar-Ge çalışmalarını durdurarak hibrit ve elektrikli modellere odaklanıyor. Türkiye pazarında da bu dönüşüm açıkça hissedilmeye başladı.

İKİNCİ ELDE PANİK SATIŞLARI

Dizelin geleceğine dair belirsizlik, ikinci el araç piyasasında hareketlilik yarattı. Araç sahipleri, değer kaybı ve yeni vergi endişesiyle dizel otomobillerini hızla elden çıkarıyor.

Otomotiv analistleri, dizel motorları artık bir “geçiş teknolojisi” olarak nitelendiriyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde dizel satışları keskin biçimde düşmesi bekleniyor. Elektrikli araçların ise pazarın yeni standardı haline gelmesi öngörülüyor.