Araç sahiplerine şok! Bir zam daha geliyor hem de dev!
Yayınlanma:
Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi geldi. Dün benzine 1,21 lira zammın ardından bu kez motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında haftalar sonra art arda zam haberleri geliyor. Ağustos ayında görece sakin seyreden akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Henüz benzine yapılan 1,21 TL’lik artışın etkisi sürerken, bu kez de motorine yeni bir zam geliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI: MOTORİNDE ZAM KAPIDA

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen pompa fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle tekrar yükselmeye başladı. Ağustos ayı boyunca nispeten sabit kalan fiyatlar, ay sonunda yeniden artış eğilimine girdi.

1 TL’NİN ÜZERİNDE ZAM BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen benzin zammının ardından bu kez de motorin litre fiyatında artış yaşanacak. 30 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor. Yeni tarifenin gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
