Amerikan rüyası Avrupa yollarında sona mı eriyor?

Bu karar , ABD ve Kanada gibi ülkelerden gelen çoğu otomobilin Avrupa uygunluk belgesine sahip olmaması nedeniyle ithalatçıların AB teknik gerekliliklerinden muafiyet başvurusunda bulunması olgusunun bir sonucu olarak alındı.

Chevrolet Silverado HD

Daha açık ifadeyle, daha önce Avrupa'ya ithal edilen bir otomobil, belirli ekipman ve özelliklerin bulunmasını gerektiren düzenlemelerden muaf tutulabiliyordu; ancak yeni kurallar bu muafiyetleri önemli ölçüde sınırlandırmayı amaçlıyor.

2027'den itibaren, ithal otomobillerde bile yaya ve bisikletli algılama özelliğine sahip gelişmiş bir acil frenleme sistemi (büyük Amerikan modellerinde farklı radar kalibrasyonu gerektirir), akıllı bir hız destek sistemi, veri kaydı için bir "kara kutu" ve alkol immobilizerinin önceden takılması zorunlu olacak.

Ancak bu, büyük Amerikan otomobillerine getirilecek tek kısıtlama olmayacak; zira AB, ön kısmı çok yüksek ve dikey olan (ve bu nedenle çarpışma durumunda yayalar için ölümcül olan) ve bu nedenle "baş ve göğüs darbe" testini geçemeyen otomobillerin onaylanmasını engelleyecektir.

AB, aracın taşıma kapasitesinin yapay olarak 3,5 tona düşürülmesi uygulamasını önlemek istediği için, gerçek ağırlığın daha sıkı bir şekilde denetlenmesi de planlanıyor; zira aracın yapısal olarak daha ağır olması durumu söz konusu olabilir.

Bu bağlamda, "orta boy kamyonet" olarak kabul edilen ve AB pazarında yaklaşık %70'lik bir payla hakim konumda bulunan Chevrolet Silverado 1500 veya Ram 1500 gibi modellerin ilgili onayı alması imkansız olacaktır.

Ancak bu karar, ABD otomobil üreticilerine göre Avrupa tarafının da ABD otomotiv standartlarını tanımayı kabul ettiği ve bu durumun daha fazla ABD yapımı araç ithalatının önünü açacağı 2025 ABD-AB ticaret anlaşmasının şartlarını ihlal edebilir .

İsmi açıklanmayan bir ABD otomobil üreticisinin üst düzey yöneticisi şunları ekledi: "ABD hükümeti, Avrupa'nın yalnızca ticaret anlaşmasının uygulanmasını geciktirmekle kalmadığını, aynı zamanda ABD ürünlerini kısıtlamanın ve Avrupalı ​​müşterilerin seçeneklerini sınırlamanın yollarını aradığını biliyor ".