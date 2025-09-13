Amerikalı milyarder, İngiltereli köylülerin suyunu alınca olanlar oldu!

ABD’li milyarder iş insanı Stephen Schwarzman’ın, İngiltere’deki lüks malikanesine yaptırdığı dev gölet için tankerlerle su taşıtması, kuraklıkla mücadele eden yerel halkın tepkisine neden oldu. Hortum yasağının uygulandığı bölgede gerçekleştirilen bu su transferi, kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

HER GÜN TANKERLERLE SU TAŞINDI

“Wall Street’in en güçlü adamı” olarak anılan ve yaklaşık 30 milyar sterlin serveti bulunan Blackstone’un kurucusu Schwarzman, 2022 yılında 82 milyon sterline satın aldığı Wiltshire’daki 2.500 dönümlük Conholt Park arazisinde dev bir gölet yaptırdı. 9 milyon galon kapasiteli bu yapay göletin doldurulması için ise bölgeye her gün onlarca su tankeri sevk edildi.

KURAKLIKLA BOĞUŞAN HALK TEPKİLİ

Tankerlerle su taşındığı sırada, komşu Hampshire bölgesinde kuraklık nedeniyle hortum yasağı uygulanıyor ve yerel halk su kıtlığıyla karşı karşıya kalıyordu. Köylüler, Schwarzman’a ait tankerlerin gece gündüz su dolumu yaptığını görüntüleyerek duruma tepki gösterdi.

Southern Water yetkilisi Tim McMahon, su kullanımının boyutuna dair, “Böyle bir durum karşısında şoke oldum,” diyerek uygulamaya hemen müdahale ettiklerini ve yasak getirdiklerini duyurdu.

SCHWARZMAN TARAFINDAN SAVUNMA: “YASAL VE LİSANSLI”

Schwarzman’ın temsilcileri ise yapılan işlemin tamamen yasal olduğunu savundu. Açıklamada, “Kullanılan su, lisanslı sağlayıcılar aracılığıyla temin edilmiştir. Suyun büyük bir kısmı inşaat çalışmalarında değerlendirilmiş, gölet için taşınan miktar oldukça sınırlı tutulmuştur,” denildi.

Ancak bölge halkı bu açıklamalardan tatmin olmadı. Bazı gönüllüler, günler boyunca su tankerlerini takip ederek kayıt tuttu. Çiftçiler ise, göletin yer altı suyuyla doldurulduğunu iddia ederek, kendi su kaynaklarının kuruma riskiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

LÜKS YAŞAM PROJESİ HALKLA ARAYI AÇTI

Oxford Üniversitesi’ne 200 milyon sterlin bağışlayan ve ABD’de eski Başkan Donald Trump’a desteğiyle de tanınan Schwarzman, malikanesinde yalnızca gölet değil, aynı zamanda geniş peyzaj düzenlemeleri ve özel avlanma alanları da inşa ettiriyor. Ancak bu projeler, giderek daha fazla köylünün tepkisini çekmeye başladı.