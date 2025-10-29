Altını bozdurup bozdurup oraya gittiler! Rota değişti

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş, yatırımcıların rotasını yeniden otomobil piyasasına çevirdi. İki hafta önce 4.381 dolarla tarihi seviyeyi gören ons altın, 3.900 doların altına gerilerken gram altın da 6.000 TL’den 5.250 TL seviyesine düştü. Bu düşüş, portföylerde dalgalanmaya yol açarak kısa vadeli yatırımcıları alternatif alanlara yöneltti.

KONUTUN ARDINDAN OTOMOBİL PİYASASI HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında son beş yılın en sert günlük düşüşü yaşandı. Altınını bozduran yatırımcılar, kazançlarını önce konuta, ardından otomobile yönlendirdi. Özellikle sıfır faiz, takas desteği ve indirim kampanyaları düzenleyen otomobil firmaları bu eğilimi güçlendirdi.

Piyasada düşük kilometreli, bir yaşını geçmemiş ikinci el araçlara ve sıfır modellere ilgi hızla artarken, sektör temsilcileri altın satışından çıkan paranın son bir haftada otomobil alımlarına kaydığını belirtiyor.

“ALTIN DÜŞER DÜŞMEZ TELEFONLARIMIZ ÇALMAYA BAŞLADI”

İstanbul’da galericilik yapan Yaşar Örnek, Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte otomobil taleplerinde artış yaşandığını söyledi:

“Altın fiyatları düşmeye başladığı anda telefonlarımız daha fazla çalmaya başladı. Birikimini altından çeken vatandaş, parasını değerini koruyacak bir varlığa yatırmak istiyor. Son bir haftadır özellikle 2024 model az kullanılmış araçlara ciddi bir ilgi var. Henüz fiyatlarda büyük bir artış yok ama talep böyle devam ederse fiyatlar yukarı yönlü kıpırdayabilir.”



Örnek, sıfır araç kampanyalarının ikinci el piyasasını da dolaylı olarak canlandırdığını vurguladı.

2026’DA ZAM BEKLENTİSİ

Otomotiv sektörü uzmanları, döviz kuru, üretim maliyetleri ve yeşil dönüşüm politikalarının 2026 itibarıyla fiyatları yeniden yukarı çekeceğini öngörüyor. Bu nedenle birçok yatırımcı, mevcut fiyatları “alım fırsatı” olarak değerlendiriyor.