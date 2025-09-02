Altında tarihi rekor! Görenin ağzı açık kaldı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararında indirimi beklentilerinin artmasından destekle dün zirveye tırmandı. Ancak bununla kalmadı haftanın ikinci günü yılın en güçlü rallisi geldi ve altın fiyatları dört ayın en üst seviyesine çıktı.

Gram altın geçen hafta 4 bin 500 lira destek noktasını aşarak rekor kırmıştı. Ancak yeni haftaya kendi rekorunu yine kırdı dün 4 bin 611 lirayı gören gram altın bugün 4 bin 642 liraya kadar çıktı.

Ons altın da Asya’daki erken işlemlerde yüzde 0,9 yükselişle 3.508,73 dolara çıktı. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. Daha sonra bir miktar geri çekilme olsa da ons altın, şu sıralarda 3.494,30 dolardan işlem görüyor.

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 33’ün üzerinde değer kazanarak 2025’in en iyi performans gösteren emtialarından biri olurken son bir ayda ise yüzde 6’yı aşan bir değer artışı yaşadı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçen hafta altına ilişkin değerlendirmesinde, gram altında yeni hedef noktasının 4 bin 650 TL olduğunu söylemiş ve kasım ayına kadar yükseliş trendinin süreceğini bildirmişti.

ALIM FIRSATI KAÇTI MI?

Gram altının 4 bin 395 lira seviyelerine indiğini anımsatan İslam Memiş "İşte orada alım yapan arkadaşlarımız iyi bir hamle yaptı. Yine eğer nakide ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor. Ancak ev alacak araba alacak altın fiyatlarının yükselişini bekleyen arkadaşlarımız varsa buradan satışlarını değerlendirebilir." diye konuştu. (Memiş bu açıklamayı yaptığında gram altıb 4 bin 500 lira sınırını zorluyordu.)

Peki altın fiyatları ne kadar? 2 Eylül 2025 gününe ait altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın

4.623,01

4.623,50

22 Ayar Bilezik

4.184,95

4.215,89

Altın (ONS)

3.493,46

3.493,85

Altın ($/kg)

111.798,00

111.810,00

Cumhuriyet Altını

29.872,00

30.095,00

Yarım Altın

14.982,00

15.117,00

Çeyrek Altın

7.491,00

7.558,00

Reşat Altını

29.904,47

30.127,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.180,05

4.403,81

Gremse Altın

73.235,46

74.889,44

Tam Altın

29.294,18

29.864,17

Külçe Altın ($)

111.000,00

111.050,00