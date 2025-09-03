Altında neler oluyor? Gram altın ilk kez bu seviyede!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararında indirimi beklentilerinin artmasından destekle tırmandığı zirveden yeni rekorları test ediyor.

Küresel piyasalar, Fed'in bu ay alacağı faiz kararı başta olmak üzere merkez bankalarının para politikası adımlarına odaklanmış durumda. Para piyasası fiyatlamalarına göre, Fed'in eylülde %88 olasılıkla faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasa ayrıca 2025'in bitimine kadar Fed'den iki kez faiz indirimi bekliyor.

Fed üzerindeki bu beklentiler ve dolar endeksindeki zayıflama, altın ve diğer kıymetli metallerin değer kazanmasına zemin hazırladı.

Gram altın geçen hafta 4 bin 500 lira destek noktasını aşarak rekor kırmıştı. Ancak yeni haftaya rekor üstüne rekorla devam ediyor. Dün 4 bin 642 lirayı gören gram altın bugün 4 bin 693 liraya kadar çıktı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçen hafta altına ilişkin değerlendirmesinde, gram altında yeni hedef noktasının 4 bin 650 TL olduğunu söylemiş ve kasım ayına kadar yükseliş trendinin süreceğini bildirmişti. Ancak gram altın bu seviyeyi çoktan geçti.

NEDEN YÜKSELİYOR?

AA'ya konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara ise altın ve gümüşteki yükselişin temelinde kırılan direnç seviyeleri ve faiz indirimi beklentisinin yattığını belirtti. İncekara, “Zayıf tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir” diyerek, cuma günü açıklanacak istihdam verilerine dikkat çekti.

İncekara’ya göre gümüş yılbaşından bu yana %40 prim yaptı, paladyum ve platindeki artış da dikkat çekici.

ABD Temyiz Mahkemesi'nin Trump tarifelerini 'yasa dışı' ilan etmesi, dolar üzerinde baskı oluşturarak altının yükselişini destekledi.

GÜMÜŞTE ENERJİ SANAYİ TALEBİ ÖNE ÇIKIYOR

Gümüşün sadece yatırım aracı değil, endüstride yoğun kullanılan bir metal olduğunun altını çizen İncekara, arz-talep dengesine vurgu yaptı:

Beş yıldır gümüşte arz açığı yaşanıyor.

Borsa yatırım fonları tarafında gümüşe olan talep yüksek.

İngiltere’deki metal stoklarının tükenmesi, gümüş fiyatlarını yukarı iten önemli bir unsur oldu.

ERGEZEN: “FAİZ İNDİRİMİ VE TARİFE BELİRSİZLİĞİ ALTINI BESLİYOR”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise faiz indirim beklentisinin kıymetli metaller üzerindeki etkilerine değindi. Ergezen’e göre:

Fed’in faiz indirmesi, dolar endeksini düşürüyor, bu da altın ve diğer metalleri yukarı taşıyor.

Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili belirsizlik, piyasada risk primini artırarak altına olan talebi besliyor.

Ergezen, özellikle gümüşün öne çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Kıymetli metaller arasında liderliği gümüş almış gibi görünüyor. Ekonomik toparlanma beklentisi ve endüstriyel talep gümüşü ön plana çıkarıyor.”

Ergezen ayrıca altın-gümüş rasyosunun Nisan ayında 106 seviyesinden 85’e düştüğüne dikkat çekerek, gümüşe ciddi bir para akışı olduğunu ifade etti.

3 Eylül 2025 gününe ait altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın % 0,04

ALIŞ(TL) 4.676,05

SATIŞ(TL) 4.676,53

Çeyrek Altın % -0,07

ALIŞ(TL) 7.611,00

SATIŞ(TL) 7.680,00

Altın (ONS) % -0,16

ALIŞ($) 3.528,06

SATIŞ($) 3.528,44