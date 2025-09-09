Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi

Türkiye'de iç siyasette yaşanan çalkalanmalar ve uluslararası gelişmeler, altın fiyatlarının yeni rekorlar kırmasına neden oluyor. Son yerel seçimde birinci parti olarak çıkan CHP'ye yönelik yürütülen operasyonlarla oluşan "siyasi belirsizlik ortamı", döviz kuru ve ABD Başkanı Donald Trump ile Fed yetkilileri arasındaki çekişme, altındaki rekorların temel gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

İSLAM MEMİŞ: ALTIN 6 BİN 500 TL'Yİ GÖRECEK

TGRT Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarlarının 6 bin 500 lirayı bulacağını öne süren Memiş, "2026'da yükseliş öngörüm devam ediyor. 2026 yılında gram altın tarafında 6.350 devamında 6.500 lira beklentimi açıklamıştım. Bu beklentim devam ediyor. Ons altında 4 bin devamında 4.250 dolar bizim için sürpriz olmayacaktır. 2026'da altın yine güvenli limandır" diye konuştu.

"ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Memiş, "Şimdi altın alınır mı?" diye soranlara ise şu yanıtı verdi:

"Elinde altın olanlar beklemeye devam etsin. Bu yükselişleri görüp panik yapanlar vardır. Bu hafta altın almak için uygun bir hafta değil. Pas geçilmesi lazım. Tansiyonun biraz daha düşmesi lazım. Agresif yükselişlerde teknik düzeltmeler oluyor mutlaka. Gram ve ons tarafından bir kaç hafta beklenmesini doğru buluyorum."