Altın rekorların rekorunu kırdı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay açıklayacağı faiz kararında indirimi beklentilerinin artmasından destekle tırmandığı zirvede artarda rekor kırıyor.

Küresel piyasalar, Fed'in bu ay alacağı faiz kararı başta olmak üzere merkez bankalarının para politikası adımlarına odaklanmış durumda. Para piyasası fiyatlamalarına göre, Fed'in eylülde %88 olasılıkla faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasa ayrıca 2025'in bitimine kadar Fed'den iki kez faiz indirimi bekliyor.

Fed üzerindeki bu beklentiler ve dolar endeksindeki zayıflama, altın ve diğer kıymetli metallerin değer kazanmasına zemin hazırladı.

Gram altın geçen hafta 4 bin 500 lira destek noktasını aşarak rekor kırmıştı. Ancak yeni haftaya rekor üstüne rekorla devam ediyor.

Gram altın sabah saatlerinde 4717 TL seviyesine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş geçen hafta altına ilişkin değerlendirmesinde, gram altında yeni hedef noktasının 4 bin 650 TL olduğunu söylemiş ve kasım ayına kadar yükseliş trendinin süreceğini bildirmişti. Ancak gram altın bu seviyeyi çoktan geçti.

Alım satım yapacaklar altındaki yükselişi yakından takip ediyor.

İşte 4 Eylül 2025 gününe ait altın fiyatları...

Gram altın

4.673,97

4.674,47

22 Ayar Bilezik

4.268,52

4.296,87

Altın (ONS)

3.525,53

3.525,91

Altın ($/kg)

112.977,00

112.989,00

Cumhuriyet Altını

30.395,00

30.630,00

Yarım Altın

15.244,00

15.386,00

Çeyrek Altın

7.622,00

7.693,00

Reşat Altını

30.427,47

30.662,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.253,24

4.481,89

Gremse Altın

75.584,93

77.290,96

Tam Altın

30.233,97

30.821,84