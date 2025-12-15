Altın rekor kırdı: Uzman 'O rakama geldiğinde' dedi net fırsatı açıkladı

Altın fiyatları geçen haftalarda yaşanan düşüşün ardından yeniden tırmanışa geçti. Yatırımcının güvenli limanı olan altında yükseliş sürüyor.

Küresel piyasalarda rüzgar altından yana esiyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi, gelecek yıl için ek indirim sinyalleri vermesi ve aylık 40 milyar dolarlık tahvil alım programı, doları zayıflatırken sarı metali şaha kaldırdı.

Ekonomist Eryılmaz'dan çarpıcı analiz: Rekoru altından değil gümüşten bekliyor

Ons altın yeni haftaya 4 bin 326 dolar seviyelerinden "merhaba" derken, geçtiğimiz hafta yaşanan yüzde 2,40'lık prim yatırımcının yüzünü güldürdü.

KAPALIÇARŞI'DA TABELA DEĞİŞTİ: GRAM 6 BİN LİRA!

Ons tarafındaki bu ateş, içeride gram altını da yaktı. Cuma günü 5 bin 975 lira ile tüm zamanların zirvesini gören gram altın rekor kırdı. Gram, yeni haftanın ilk ışıklarında spot piyasada 5 bin 938 lira bandında işlem görüyor. Ancak Kapalıçarşı'da durum farklı; fiziki altın peşindeki vatandaş için fiyatlar sabah saatlerinde yeniden 6 bin lirayı gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 0,97

ALIŞ(TL) 5.958,86

SATIŞ(TL) 5.959,69

Çeyrek Altın % 1,77

ALIŞ(TL) 9.557,00

SATIŞ(TL) 9.793,00

Altın (ONS) % 1,05

ALIŞ($) 4.344,02

SATIŞ($) 4.344,58

UZMAN İSİM UYARDI: "4.565 DOLAR İSTEĞİ ARTABİLİR"

Peki bu yükseliş sürecek mi? Ekonomist Tuncay Turşucu, teknik seviyelere dikkat çekerek yatırımcıya yol haritasını çizdi. Ons altında 4 bin 320 doların kritik bir dönemeç olduğunu belirten Turşucu, bu barajın kalıcı olarak aşılması halinde rotanın 4 bin 565 dolara çevrileceğini ve yükseliş isteğinin artacağını vurguladı.

Bankacılık devleri 2026 için tahminlerini tek tek açıkladı: Altın rekora doymayacak

Turşucu, olası geri çekilmeleri bekleyen yatırımcılar içinse şu kritik değerlendirmeyi yaptı:

“4.082 dolara doğru gerilemeler ise alım fırsatı olur”

PİYASALARIN GÖZÜ ABD'DEN GELECEK O VERİLERDE

Altın yatırımcısının odağında bu hafta ABD'den gelen veriler var. Piyasalar, FED'in para politikasını doğrudan etkileyecek üç kritik veriye kilitlendi: Salı günü tarım dışı istihdam, Perşembe günü enflasyon ve Cuma günü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi masada olacak. Beklentilere paralel veya düşük gelecek bir enflasyon verisinin, "daha güvercin" bir FED ihtimalini güçlendirerek altına yeni bir destek atabileceği belirtiliyor.