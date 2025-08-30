Altın öyle bir yükseldi ki almayan bin pişman!

Altın fiyatları uzun bir aranın ardından yükselişe geçti. 29 Ağustos günü 4 bin 522 liraya çıkarak rekor kıran gram altında yeni bir zirve geldi. Gam altın 30 Ağustos gece saatlerinde 4 bin 569 TL’ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen hafta 4 bin 400 liranın altına sarkan gram altın sadece bir kaç günde 100 liradan fazla değer kazandı. Durum böyle olunca altın almayı düşünüp erteleyenler için büyük bir kayıp oldu.

Peki altın düşer mi? Yükselmeye devam edecek mi? Ne zaman almak gerekir?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre altında yeni destek noktası 4 bin 650 lira. Memiş, kasım ayına kadar gram altının bu seviyeye geleceğini tahmin etti. Ayrıca gram altının 4 bin 400 liranın altına düştüğü zaman alım yapanların çok karlı çıktığını söyledi.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Ağustos gram, çeyrek ons altın fiyatları...

Gram altın

4.559,22

4.561,39

Altın (ONS)

3.447,17

3.448,74

Altın ($/kg)

110.267,00

110.320,00

Cumhuriyet Altını

29.484,00

29.714,00

Yarım Altın

14.787,00

14.925,00

Çeyrek Altın

7.394,00

7.463,00

Reşat Altını

29.516,47

29.746,95

Gremse Altın

72.443,73

74.080,18

Ata Altın

29.883,04

30.628,87

Tam Altın

28.977,49

29.541,45