Altın öyle bir yükseldi ki almayan bin pişman!

Altın öyle bir yükseldi ki almayan bin pişman!
Yayınlanma:
Altın fiyatları coştu. İki gün önce 4 bin 500 lira sınırını aşan gram altın 4 bin 569 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki altında yükseliş devam edecek mi? İşte detaylar...

Altın fiyatları uzun bir aranın ardından yükselişe geçti. 29 Ağustos günü 4 bin 522 liraya çıkarak rekor kıran gram altında yeni bir zirve geldi. Gam altın 30 Ağustos gece saatlerinde 4 bin 569 TL’ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Geçen hafta 4 bin 400 liranın altına sarkan gram altın sadece bir kaç günde 100 liradan fazla değer kazandı. Durum böyle olunca altın almayı düşünüp erteleyenler için büyük bir kayıp oldu.

Peki altın düşer mi? Yükselmeye devam edecek mi? Ne zaman almak gerekir?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre altında yeni destek noktası 4 bin 650 lira. Memiş, kasım ayına kadar gram altının bu seviyeye geleceğini tahmin etti. Ayrıca gram altının 4 bin 400 liranın altına düştüğü zaman alım yapanların çok karlı çıktığını söyledi.

Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Ağustos gram, çeyrek ons altın fiyatları...

Gram altın
4.559,22
4.561,39

Altın (ONS)
3.447,17
3.448,74

Altın ($/kg)
110.267,00
110.320,00

Cumhuriyet Altını
29.484,00
29.714,00

Yarım Altın
14.787,00
14.925,00

Çeyrek Altın
7.394,00
7.463,00

Reşat Altını
29.516,47
29.746,95

Gremse Altın
72.443,73
74.080,18

Ata Altın
29.883,04
30.628,87

Tam Altın
28.977,49
29.541,45

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Ekonomi
Trump'a tarife şoku!
Trump'a tarife şoku!
Dolar TL ne kadar oldu?
Dolar TL ne kadar oldu?
Motorine zam gelmedi!
Motorine zam gelmedi!