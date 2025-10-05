Hafta sonu altın fiyatları piyasası merak ediliyor. Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kuru hareketleriyle şekillenen altın piyasası, ekonomik göstergeler açısından önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için büyük önem taşıyan ve geleneksel birikimin sembolü olan Cumhuriyet altınında ve yatırımcının vazgeçilmezi olan çeyrek altında fiyatlar yukarı seyrediyor. Peki, Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dünyanın dev bankaları altın için tek ses oldu: Daha ne kadar yükseleceğini açıkladı

İşte 5 Ekim Pazar gününe ait altın fiyatları:

GRAM ALTIN

Alış: 5.208,97

Satış: 5.209,75

ALTIN/ONS DOLAR

Alış: 3.884,69

Satış: 3.888,39

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.334,35

Satış: 8.517,94

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 33.337,41

Satış: 33.967,56

TAM ALTIN

Alış: 34.852,00

Satış: 35.073,00

YARIM ALTIN

Alış: 16.616,61

Satış: 17.035,88

ZİYNET ALTINI

Alış: 33.337,41

Satış: 33.967,56

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 35.419,02

Satış: 36.309,23

DALGALI SEYİR SÜRECEK

Altın, hem küresel hem de yurt içi piyasalarda yatırımcıların yakın takibinde. Ons altının tarihi zirvelerde seyretmesi, gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını da yukarı çekiyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde dalgalı bir seyrin süreceğini öngörüyor.