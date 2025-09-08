Altın günler sonra ilk kez düşüşe geçti

Geçtiğimiz haftanın hiçbir gününü rekorsuz geçirmeyen altın fiyatlarında, gram altın 3 ayın en iyi performanısını sergilerken ons altın zirveden inmek bilmedi. Ancak bu rekor zirvelerden günler sonra ilk kez bugün düşüşe döndü.

Dün 4 bin 800 liraya doğru tırmanına gram altın 0,5 değer kaybederek bu sabah 4 bin 750 liraya kadar indi.

Altın fiyatları şimdiye kadar, hem Fed'in bu ay açıklayacağı faiz kararında indirim beklentisi hem ABD verilerine bağlı olarak yüksek seyretti. Belirsizlik ortamında altın güvenli liman konumunu yeniden test ederek sağlamasını aldı.

Piyasaların odaklandığı ve altındaki yükselişte etkili olan verilerden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Kritik ekonomik veri beklentinin çok altında geldi. Veri sonrası piyasalar yükseliş öncesinde altında yukarı yönlü hareketlilik sürerken, yatırımcıların yeni rekorlar gelip gelmeyeceğine dair soru işaretleri de cevap bulmuş oldu.

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yakın zamanda yaptığı değerlendirmede gram altın için yeni hedef noktasının 4 bin 650 lira olacağını söylemişti. Ancak gram altın bu seviyeyi çoktan geçti.

Şimdiyse ivme aşağı döndü.

İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 09:00 itibariyle güncel altın fiyatları...

Gram altın % 0,08

ALIŞ(TL) 4.758,72

SATIŞ(TL) 4.759,22

Çeyrek Altın % 1,67

ALIŞ(TL) 7.783,00

SATIŞ(TL) 7.853,00

Altın (ONS) % 0,14

ALIŞ($) 3.591,05

SATIŞ($) 3.591,43