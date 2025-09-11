Altın fiyatları aşağı döndü ama tahmin 5 bin lira!

Altın fiyatları günlerdir rekor kırarken bugün hafif alıcılı başladı. Gram altın günler sonra ilk kez rekor kırmadı ve geriledi ancak Fed'in faiz kararına kadar 5 bin lirayı bulabileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın yeni haftada da rekor serisini sürdürdü. Altında günler sonra ilk kez dün güne rekorsuz başlamıştı. Bugün de düşüşle başladı.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah tırmanan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Bir yandan da Fed'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.,

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın dün 4 bin 852 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı. Bugüne ise düşüşe başladı.

11 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın
4.821,69
4.822,21

22 Ayar Bilezik
4.457,22
4.483,45

Altın (ONS)
3.634,46
3.634,81

Altın ($/kg)
116.190,00
116.203,00

Cumhuriyet Altını
31.765,00
31.998,00

Yarım Altın
15.931,00
16.073,00

Çeyrek Altın
7.966,00
8.036,00

Reşat Altını
31.797,47
32.030,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.445,02
4.681,54

Gremse Altın
78.641,54
80.434,68

Tam Altın
31.456,61
32.075,48

Külçe Altın ($)
118.100,00
118.150,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

