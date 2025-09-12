Altın eşikte dolaşıyor: Son 5 gün!

Yayınlanma:
Altın fiyatları yüksek seviyelerde seyrini sürdürürken, uzmanlar yükselişin daha da sürebileceğine işaret ediyor. Altın için kritik gün ise Fed'in faiz kararını açıklayacağı 17 Eylül!

Altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın yeni haftada da rekor serisini sürdürdü. Altında günler sonra ilk kez bu hafta güne rekorsuz başlamıştı.

Altın fiyatları içeride ve dışarıda yaşanan kritik gelişmelerin etkisinde hareketliliğini sürdürüyor.

İçeride, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından başlayan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Dışarıda ise bir yandan dün (11 Eylül) açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi etkiledi. Diğer yandan Fed'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.,

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın dün 4 bin 852 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı. Bugüne ise düşüşe başladı.

12 Eylül Cuma gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın
4.857,27
4.857,79

22 Ayar Bilezik
4.485,56
4.512,75

Altın (ONS)
3.653,10
3.653,49

Altın (Euro/kg)
137.283,00
137.298,00

Cumhuriyet Altını
32.015,00
32.255,00

Yarım Altın
16.057,00
16.202,00

Çeyrek Altın
8.028,00
8.101,00

Reşat Altını
32.047,47
32.287,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.480,03
4.718,98

Gremse Altın
78.413,04
80.181,71

Tam Altın
31.365,22
31.974,60

Külçe Altın ($)
117.700,00
117.750,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

