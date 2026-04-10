Altın beklemeye geçti!

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki ateşkesin geleceğine yönelik belirsizliklerle çalkalanırken, altın haftalık bazda yükselişini sürdürdü.

Dünyanın en büyük bankalarından altın tahmini

Doların küresel çapta güç kazanmasıyla cuma günü spot altın ons başına 4 bin 759,54 dolara sınırlı bir gerileme gösterse de, haftalık bazda yüzde 1,8 prim yaparak üst üste üçüncü haftalık kazancına yöneldi.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRA SINIRINDA

Haftanın son işlem gününe başlarken piyasalarda gram altın fiyatı 6 bin 840 lira seviyesinden işlem görmeye başladı.

Haftalık bazda yüzde 2 civarında yükseliş kaydeden gram altın kısmi toparlama yaşadı. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise ons başına 4 bin 782,70 dolardan işlem görerek yüksek seyretmeye devam ediyor.

ALTINDA BEKLEME HAVASI

Capital.com Kıdemli Analisti Kyle Rodda, Ortadoğu’daki ateşkes sürecine dair soru işaretlerinin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin netleşmediğini, bu durumun altın tarafında bir "bekleme havası" yarattığını ifade etti.

28 Şubat’ta patlak veren ABD-İsrail-İran gerilimi sonrası altın yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiş olsa da, enerji maliyetlerinin enflasyonu tetiklemesi fiyatları yeniden yukarı itti.

Dünya petrol ve LNG ticaretinin yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın geleceği ise hala karanlık. Donald Trump’ın İran’ı taahhütlerini ihlal etmekle suçlaması, iki haftalık kırılgan ateşkesin her an bozulabileceği endişesini artırıyor.

ENFLASYON KISKACI VE FED BEKLENTİLERİ

ABD’de Fed tarafından yakından takip edilen PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,8 artış gösterdi.

Ancak mart ayında enflasyonun çok daha yüksek gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Milyonların gözü şimdi açıklanacak olan mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi.

Financial Times yazdı: Merkez Bankası'nın hamlesi küresel altın piyasasını sarstı

CME FedWatch verilerine göre, Aralık ayında en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimali piyasalarda yüzde 31 olarak fiyatlanıyor. Bu beklenti, faizlerin yüksek kalacağı endişesiyle birleşince altındaki tırmanışı destekliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altın yükselişini sürdürürken diğer değerli metallerde karışık bir tablo hakim:

GÜMÜŞ: Spot gümüş yüzde 0,9 artışla 75,74 dolara yükseldi.

PLATİN: Yüzde 2 kayıpla 2.061,06 dolara geriledi.

PALADYUM: Yüzde 1,2 düşüşle 1.539,43 dolardan işlem gördü.